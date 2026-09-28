As empresas portuguesas estão cada vez mais pressionadas com o aumento dos custos da energia, sobretudo do gás natural, gasóleo agrícola e jet fuel. E se os grandes grupos vão conseguindo absorver custos ou aumentando preços, as micro e pequenas e médias (PME) veem-se numa situação mais difícil e alertam para o risco de encerramento da atividade.

O presidente da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas (CPPME) diz que “há cada vez mais empresas com grandes problemas económicos e começam a fechar”, porque depois de um “comboio…