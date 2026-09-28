Empresas

Empresas “no limite” para absorver custos de energia. Tinturarias arriscam falênciapremium

Associações e confederações alertam para aumento da pressão sobre as empresas portuguesas com os custos dos combustíveis. Agricultores preparam ação esta segunda-feira.

As empresas portuguesas estão cada vez mais pressionadas com o aumento dos custos da energia, sobretudo do gás natural, gasóleo agrícola e jet fuel. E se os grandes grupos vão conseguindo absorver custos ou aumentando preços, as micro e pequenas e médias (PME) veem-se numa situação mais difícil e alertam para o risco de encerramento da atividade.

O presidente da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas (CPPME) diz que “há cada vez mais empresas com grandes problemas económicos e começam a fechar”, porque depois de um “comboio…

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