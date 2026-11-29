Espanha vai a votos este domingo com Pedro Sánchez em risco de sair do poder, mas a provável vitória do PP pode abrir uma nova fase de instabilidade no país, com Feijóo dependente da direita radical.
Nem sempre o partido que fica à frente nas urnas é aquele que consegue transformar os votos em poder, e Espanha tem sido um bom exemplo disso. Esta diferença volta a estar no centro da disputa eleitoral deste domingo, numa votação que poderá pôr fim a oito anos de governação de Pedro Sánchez, mas que também coloca uma questão à direita: até onde poderá Alberto Núñez Feijóo decidir o rumo de um Governo se depender de Santiago Abascal?
Mais de 38 milhões de eleitores são chamados às urnas para escolher os 350 deputados e os 209 senadores que irão compor as Cortes Generales. Embora as opções variem de província para…
Este artigo é exclusivo para assinantes
Assine o ECO Premium e continue a ler esta e todas as notícias exclusivas, sem limites.
Já é assinante? Iniciar sessãoVer todos os planos
Comentários
Espanha vota entre o desgaste de Sánchez e o risco de Feijóo condicionado pelo Vox
Comentários exclusivos para assinantes
Assine o ECO Premium para ler este artigo e participar na conversa.Assina agora
Já é assinante? Inicie sessão
Regras de participação nos comentários