Impostos

Estado mais do que triplica ganhos com impostos na habitação na última décadapremium

O IMT e IS, cobrados nas transações imobiliárias, têm rendido muito dinheiro ao Estado. Entraram quase 17 mil milhões de euros nos cofres públicos em dez anos, puxando pelas finanças das autarquias.

Portugal assistiu a um boom no mercado imobiliário nos últimos anos. Após anos de crise, que obrigaram à intervenção da troika no país, os preços das casas dispararam de forma expressiva, gerando muitas mais-valias para quem comprou barato e vendeu caro, mas também deu milhares de milhões de euros em impostos ao Estado. Só na última década, entre Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) e Imposto do Selo (IS), o valor que deu entrada nos cofres públicos mais do que triplicou.

O IMT, imposto que é cobrado em todas as transações imobiliárias realizadas acima dos 108.792 euros (a partir de 2027), sendo progressivo à medida que o valor da operação sobe, é responsável…

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Estado mais do que triplica ganhos com impostos na habitação na última década

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