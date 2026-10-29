Europa teme que vitória democrata não trave Trump nem resolva crise transatlântica

Eleições nos EUA

Europa teme que vitória democrata não trave Trump nem resolva crise transatlânticapremium

Uma vitória democrata nas intercalares poderá limitar Trump, mas não vai dissipar as dúvidas europeias sobre a NATO, a Ucrânia e o comércio. Analistas defendem que a Europa tem de reforçar autonomia.

Diante de "uma Rússia muito mais agressiva, uma China muito mais assertiva e os Estados Unidos, pelo menos, muito mais imprevisíveis -- para alguns, aliás, inconfiáveis --", a Europa "tem de deixar de ser um adolescente geopolítico e assumir a responsabilidade pela sua própria segurança". O alerta de Durão Barroso, antigo presidente da Comissão Europeia, na passada segunda-feira, sintetiza um dos principais dilemas que as eleições intercalares norte-americanas de 3 de novembro colocam aos europeus: até que ponto podem continuar a depender de um aliado cuja política externa se tornou mais imprevisível?

O resultado das eleições intercalares norte-americanas na próxima semana poderá alterar o controlo do Congresso e aumentar o escrutínio à Administração de Donald Trump. Mas, mesmo que os democratas conquistem as duas…

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