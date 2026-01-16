Fotogaleria. A campanha das eleições presidenciais em 50 imagens

11 candidatos e muitos momentos captados nas ruas, mercados e empresas do país. Termina agora a campanha para as eleições presidenciais que vão definir o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa.

11 candidatos presidenciais (embora sejam 13 no boletim de voto) percorreram o país de norte a sul em busca do voto para as eleições marcadas para este domingo. Entre discursos de estabilidade e independência, ataques pessoais entre candidatos e sondagens quase diárias nas televisões, a campanha que agora termina servirá de base para definir quem será o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa no palácio de Belém. Na fotogaleria abaixo estão alguns momentos captados pelos fotojornalistas da LUSA nas ruas, mercados e empresas do país, entre arruadas, beijos e abraços, na campanha presidencial mais concorrida e disputada de sempre. Uma 2ª volta das eleições presidenciais com votação agendada para 8 de fevereiro será o cenário mais provável