Fotogaleria. A campanha das eleições presidenciais em 50 imagens

11 candidatos e muitos momentos captados nas ruas, mercados e empresas do país. Termina agora a campanha para as eleições presidenciais que vão definir o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa.
11 candidatos presidenciais (embora sejam 13 no boletim de voto) percorreram o país de norte a sul em busca do voto para as eleições marcadas para este domingo. Entre discursos de estabilidade e independência, ataques pessoais entre candidatos e sondagens quase diárias nas televisões, a campanha que agora termina servirá de base para definir quem será o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa no palácio de Belém.
Na fotogaleria abaixo estão alguns momentos captados pelos fotojornalistas da LUSA nas ruas, mercados e empresas do país, entre arruadas, beijos e abraços, na campanha presidencial mais concorrida e disputada de sempre. Uma 2ª volta das eleições presidenciais com votação agendada para 8 de fevereiro será o cenário mais provável
4 de janeiro
O candidato presidencial Henrique Gouveia e Melo (C), durante uma visita a um mercado local em Lisboa, Portugal, a 4 de janeiro de 2026. Portugal realiza eleições presidenciais a 18 de janeiro de 2026. EPA/JOSE SENA GOULAO
A candidata à Presidência da República, Catarina Martins, visita a feira semanal de Canidelo, em Vila Nova de Gaia, no âmbito da campanha eleitoral para as Eleições Presidenciais 2026, Vila Nova de Gaia, 04 de janeiro de 2026. FERNANDO VELUDO/LUSA
Rui Moreira, Luís Montenegro e Luís Marques Mendes, no domingo, dia 4 de janeiro, durante uma ação de campanha do candidato apoiado pelo PSD. Lusa
O candidato à Presidência da República, João Cotrim de Figueiredo (C), à chegada para o evento Horizonte 2031, em Lisboa, 04 de janeiro de 2026. RODRIGO ANTUNES/LUSA
O candidato à Presidência da República, André Ventura, durante a arruada em Silves, 04 de janeiro de 2025. TIAGO PETINGA/LUSA
5 de janeiro
O candidato à Presidência da República, Henrique Gouveia e Melo, durante uma visita à Delta Cafés, em Campo Maior, Portalegre, 05 de janeiro de 2026. JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA
O candidato à Presidência da República André Ventura tira uma selfie durante um contacto com a população, em Vendas Novas, Évora, 05 de janeiro de 2026. Os portugueses elegem o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa em 18 de janeiro, numas eleições com recorde (11) de candidatos. TIAGO PETINGA/LUSA
6 de janeiro
O candidato à Presidência da República, António Filipe (2-E), em ação de campanha para as eleições presidenciais de 18 de janeiro, durante um encontro com trabalhadores de diversos setores, em Setúbal, 06 de janeiro de 2026. RODRIGO ANTUNES/LUSA
O candidato à Presidência da República, Luís Marques Mendes, posa para a fotografia com crianças, durante uma ação de campanha para as eleições presidenciais de 18 de janeiro, em Torres Vedras, 6 de janeiro de 2026. MIGUEL A. LOPES/LUSA
7 de janeiro
O candidato às eleições presidenciais, Jorge Pinto (C), fala aos jornalistas antes do encontro com o bastonário da Ordem dos Advogados, João Massano (ausente da fotografia), na sede da Ordem dos Advogados em Lisboa, 07 de janeiro de 2026. FILIPE AMORIM/LUSA
O candidato à Presidência da República, Henrique Gouveia e Melo, realiza manobras de reanimação a um boneco a simular um homem, durante uma simulação numa visita à Faculdade de Medicina do Hospital de São João, no Porto, 07 de janeiro de 2026. Os portugueses elegem o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa em 18 de janeiro, numas eleições com recorde (11) de candidatos e cuja segunda volta, a realizar-se, decorrerá a 08 de fevereiro. JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA
O candidato à Presidência da República, Luís Marques Mendes, durante uma ação de campanha no Mercado Municipal de Setúbal para as eleições presidenciais de 18 de janeiro, no Mercado Municipal de Setúbal, 07 de janeiro de 2026. MIGUEL A. LOPES/LUSA
O candidato presidencial António José Seguro durante o evento de campanha para as eleições presidenciais de 18 de janeiro Em Lisboa, Portugal, 07 de janeiro de 2026. JOSÉ COELHO/LUSA
O candidato à Presidência da República, André Ventura, durante um contacto com a população de Samora Correia, Santarém, 7 de janeiro de 2026. Os portugueses elegem o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa em 18 de janeiro, numas eleições com recorde (11) de candidatos e cuja segunda volta, a realizar-se, decorrerá a 08 de fevereiro. TIAGO PETINGA/LUSA
8 de janeiro
O porta-voz do Livre, Rui Tavares (E), acompanhado pelo candidato à Presidência da República, Jorge Pinto (D), fala aos jornalistas no final de uma reunião com dirigentes da Associação Académica de Lisboa, durante uma ação de campanha para as eleições presidenciais de 18 de janeiro, em Lisboa, 08 de janeiro de 2026. MARCOS BORGA/LUSA
O candidato às eleições presidenciais António José Seguro, na estação de comboios Agualva-Cacém, Sintra, 08 de janeiro de 2026. JOSÉ COELHO/LUSA
O candidato à Presidência da República, Humberto Correia (C), veste-se de D. Afonso Henriques, para uma ação de campanha para as eleições de 18 de janeiro com entrega de cartões de visita pelas ruas de Beja, 08 de janeiro de 2026. NUNO VEIGA/LUSA
O candidato à Presidência da República, Luís Marques Mendes, coloca uma máscara de proteção respiratória à chegada para a visita à Santa Casa da Misericórdia de Ferreira do Alentejo, uma ação de campanha para as eleições presidenciais de 18 de janeiro, em Ferreira do Alentejo, 08 de janeiro de 2026. MIGUEL A. LOPES/LUSA
O candidato à Presidência da República, André Pestana da Silva (D) durante uma ação de campanha para as eleições presidenciais de 18 de janeiro, “Em defesa dos serviços públicos (transportes)”, junto à sede dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC), 8 de janeiro de 2026. PAULO NOVAIS/LUSA
O candidato presidencial André Ventura é beijado por uma mulher durante um evento de campanha para as eleições presidenciais de 18 de janeiro no mercado de Ourém, Santarém, Portugal, 8 de janeiro de 2026. TIAGO PETINGA/LUSA
O candidato à Presidência da República, João Cotrim Figueiredo, durante uma ação de campanha para as eleições presidenciais, na Associação Extragenáriade, em Vagos, 8 de janeiro de 2026. Os portugueses elegem o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa em 18 de janeiro, numas eleições com recorde (11) de candidatos e cuja segunda volta, a realizar-se, decorrerá a 08 de fevereiro. PAULO NOVAIS/LUSA
9 de janeiro
O candidato às eleições presidenciais, António Filipe (E), cumprimenta o escritor Rui Zink (E) momentos antes do encontro com trabalhadores e agentes da Cultura, no Espaço Escola de Mulheres (Clube Estefânia), em Lisboa, 09 de janeiro de 2026. Os portugueses elegem o novo Presidente da República em 18 de janeiro. MARCOS BORGA/LUSA
O candidato à Presidência da República, Luís Marques Mendes pratica boxe durante uma visita a um lar em Cascais, 9 de janeiro de 2026. Os portugueses elegem o novo Presidente da República em 18 de janeiro. MIGUEL A. LOPES/LUSA
O candidato às eleições presidenciais António José Seguro é recebido pelo presidente da câmara da Figueira da Foz Pedro Santana Lopes, na Figueira da Foz, 09 de janeiro de 2026. Os portugueses elegem o novo Presidente da República em 18 de janeiro. JOSÉ COELHO/LUSA
10 de janeiro
O candidato às eleições presidenciais, Henrique Gouveia e Melo (E), após usar da palavra durante um almoço com apoiantes em Famalicão, 10 de aneiro de 2026. Os portugueses elegem o novo Presidente da República em 18 de janeiro. JOSÉ SENA GOULÃO/ LUSA
O candidato à Presidência da República André Pestana durante uma ação de campanha, em Coimbra, 10 de janeiro de 2026. Os portugueses elegem o novo Presidente da República em 18 de janeiro. PAULO NOVAIS/LUSA
O candidato às eleições presidenciais António José Seguro (C) durante um almoço com apoiantes na Póvoa de Lanhoso, Braga, 10 de janeiro de 2026. Os portugueses elegem o novo Presidente da República em 18 de janeiro. JOSÉ COELHO/LUSA
11 de janeiro
O candidato às eleições presidenciais, João Cotrim de Figueiredo (C), durante uma visita ao mercado do Livramento, Setúbal, 11 de janeiro de 2026. Os portugueses elegem o novo Presidente da República em 18 de janeiro. RUI MINDERICO/LUSA
O candidato presidencial André Ventura (C) durante um evento de campanha em Viseu, Portugal, a 11 de janeiro de 2026. Os portugueses vão eleger o seu novo presidente a 18 de janeiro. TIAGO PETINGA/LUSA
O candidato às eleições presidenciais, Henrique Gouveia e Melo, dá um pequeno passeio de moto durante uma visita ao quilómetro zero da Estrada Nacional 2, em Chaves, 11 de janeiro de 2026. Os portugueses elegem o novo Presidente da República em 18 de janeiro. JOSÉ SENA GOULÃO/ LUSA
O candidato à Presidência da República Jorge Pinto (E) e o co-porta voz do Livre, Rui Tavares (D), durante um comício de campanha, em Coimbra, 11 de janeiro de 2026. Os portugueses elegem o novo Presidente da República em 18 de janeiro. PAULO NOVAIS/LUSA
12 de janeiro
O candidato à Presidência da República, João Cotrim de Figueiredo, durante a visita à empresa Dinifer, numa ação de campanha para as eleições presidenciais, esta manhã em Castelo Branco, 12 de janeiro de 2026. Os portugueses elegem o novo Presidente da República em 18 de janeiro. MIGUEL PEREIRA DA SILVA/LUSA
O candidato às eleições presidenciais, Henrique Gouveia e Melo (E), durante um passeio de rafting no Rio Paiva, em Arouca, 12 de janeiro de 2026. Os portugueses elegem o novo Presidente da República em 18 de janeiro. JOSÉ SENA GOULÃO/ LUSA
13 de janeiro
O candidato à Presidência da República, Luís Marques Mendes, durante uma ação de campanha em Fátima, Ourém, 13 de janeiro de 2026. Os portugueses elegem o novo Presidente da República em 18 de janeiro. MIGUEL A. LOPES/LUSA
O candidato às eleições presidenciais, António José Seguro (D), durante uma ação de campanha na Associação Unitária Reformados Pensionistas e Idosos do Seixal, no Seixal, 13 de janeiro de 2026. Os portugueses elegem o novo Presidente da República em 18 de janeiro. JOSÉ COELHO/LUSA
O candidato à Presidência da República, André Ventura, durante um contacto com a população de Braga, 13 de janeiro de 2026. Os portugueses elegem o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa em 18 de janeiro, numas eleições com recorde (11) de candidatos e cuja segunda volta, a realizar-se, decorrerá a 08 de fevereiro. TIAGO PETINGA/LUSA
O candidato às eleições presidenciais, Manuel João Vieira, inaugura o Monumento à Floresta Portuguesa, da autoria de Pedro Portugal, no Parque Papa Francisco na Bobadela durante uma ação de campanha, Loures, 13 de janeiro de 2026. Os portugueses elegem o novo Presidente da República em 18 de janeiro. ANDRÉ KOSTERS/ LUSA
14 de janeiro
O candidato à Presidência da República, António José Seguro (E), durante uma ação de campanha no mercado de Vila Franca de Xira, 14 de janeiro de 2026. Os portugueses elegem o novo Presidente da República em 18 de janeiro. JOSÉ COELHO/LUSA 14 janeiro, 2026
A candidata às eleições presidenciais, Catarina Martins (E), momentos antes de uma reunião com o conselho de administração do Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, durante uma ação de campanha, na Amadora, 14 de janeiro de 2026. Os portugueses elegem o novo Presidente da República em 18 de janeiro. ANTÓNIO COTRIM/LUSA
O candidato à Presidência da República, Luís Marques Mendes (C), numa ação de campanha em Arcos de Valdevez, 14 de janeiro de 2026. Os portugueses elegem o novo Presidente da República em 18 de janeiro. MIGUEL A. LOPES/LUSA 14 janeiro, 2026
O candidato à Presidência da República, Manuel João Vieira (E), durante uma ação de campanha no bairro de Campo de Ourique, em Lisboa, 14 de janeiro de 2026. Os portugueses elegem o novo Presidente da República em 18 de janeiro. MARCOS BORGA/LUSA
15 de janeiro
O candidato à Presidência da República, António Filipe, acompanhado pelo Secretario Geral do Partido Comunista Paulo Raimundo durante uma ação de campanha de arruada na rua de Santa Catarina, no Porto, 15 de janeiro de 2026. Os portugueses elegem o novo Presidente da República em 18 de janeiro. PEDRO GRANADEIRO/LUSA
O candidato à Presidência da República, João Cotrim Figueiredo (C), acompanhado por Rui Cernadas (E), CEO da empresa têxtil Adalberto Textile Solutions, em Santo Tirso, 15 de janeiro de 2026. Os portugueses elegem o novo Presidente da República em 18 de janeiro. ESTELA SILVA/LUSA
O candidato presidencial António José Seguro (3-E) durante um evento de campanha eleitoral numa empresa de produção de frutas e legumes, em Montemor-o-Velho, Coimbra, Portugal, 15 de janeiro de 2026. Os portugueses vão eleger o seu novo presidente no dia 18 de janeiro. EPA/JOSÉ COELHO 15 janeiro, 2026
A candidata à Presidência da República, Catarina Martins, durante uma ação de campanha na feira de Barcelos, 15 de janeiro de 2026. Os portugueses elegem o novo Presidente da República em 18 de janeiro. HUGO DELGADO/LUSA
O candidato presidencial Henrique Gouveia e Melo (C) durante um evento de campanha eleitoral em Gondomar, Portugal, a 15 de janeiro de 2026. Os portugueses vão eleger o seu novo presidente a 18 de janeiro. JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA
16 de janeiro
O candidato às eleições presidenciais, António Filipe (E), durante uma ação de campanha na Baixa da Banheira, Moita, Setúbal, 16 de janeiro de 2026. Os portugueses elegem o novo Presidente da República em 18 de janeiro. RUI MINDERICO/LUSA
O candidato à Presidência da República, João Cotrim de Figueiredo (C), durante uma ação de campanha no Mercado de Guimarães, 16 de janeiro de 2026. Os portugueses elegem o novo Presidente da República em 18 de janeiro. HUGO DELGADO/LUSA
O candidato à Presidência da República, António José Seguro, à chegada para uma ação de campanha no Mercado Municipal de Vila do Conde, 16 de janeiro de 2026. Os portugueses elegem o novo Presidente da República em 18 de janeiro. JOSÉ COELHO/LUSA
O candidato à Presidência da República Luís Marques Mendes (C) acompanhado pela sua mulher, Sofia Marques Mendes (C-D) e pelo presidente da Câmara Municipal de Sintra, Marco Almeida, durante uma ação de campanha, em Sintra, 16 de janeiro de 2026. Os portugueses elegem o novo Presidente da República em 18 de janeiro. MIGUEL A. LOPES/LUSA
