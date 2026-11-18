O Grand Theft Auto (GTA) VI chega esta quinta-feira, finalmente, às consolas PlayStation 5 e Xbox Series X|S. É um dos videojogos mais aguardados de sempre e a sequela de um dos mais vendidos. O GTA V, lançado em 2013, soma quase 235 milhões de unidades vendidas.

O desenvolvimento do novo jogo começou há mais de uma década e intensificou-se depois de 2018. O primeiro trailer chegou em dezembro de 2023 e apontava para o outono de 2025, data…