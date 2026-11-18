GTA VI. O jogo milionário que não precisa de publicidade (mas tem)premium
O GTA VI chega quinta-feira e é um dos lançamentos mais aguardados da história do entretenimento. Ainda assim, a Take-Two não poupa no marketing. O CEO explica porquê.
O Grand Theft Auto (GTA) VI chega esta quinta-feira, finalmente, às consolas PlayStation 5 e Xbox Series X|S. É um dos videojogos mais aguardados de sempre e a sequela de um dos mais vendidos. O GTA V, lançado em 2013, soma quase 235 milhões de unidades vendidas.
O desenvolvimento do novo jogo começou há mais de uma década e intensificou-se depois de 2018. O primeiro trailer chegou em dezembro de 2023 e apontava para o outono de 2025, data…
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