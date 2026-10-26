Habitação pública está nas mãos de um IHRU com cofres cheios, mas sem fôlego

O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) vai gerir em 2027 mais dinheiro do que alguma vez geriu. São 1,07 mil milhões de euros para a oferta pública, 917 milhões para apoios ao arrendamento, 1,85 mil milhões para 12 mil casas acessíveis e uma linha de 1,5 mil milhões do Banco Europeu de Investimento.

Recursos financeiro não faltam, mas a capacidade para gastar bem esse dinheiro nunca esteve à altura, e é isso que mostram as contas, os relatórios de atividades e as queixas de vários…