Crise na Habitação

Habitação pública está nas mãos de um IHRU com cofres cheios, mas sem fôlegopremium

Sete presidentes em 19 anos, um mapa de pessoal por preencher e sistemas por atualizar. O IHRU recebe cada vez mais milhões, mas as famílias continuam à espera de uma casa que não chega.

O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) vai gerir em 2027 mais dinheiro do que alguma vez geriu. São 1,07 mil milhões de euros para a oferta pública, 917 milhões para apoios ao arrendamento, 1,85 mil milhões para 12 mil casas acessíveis e uma linha de 1,5 mil milhões do Banco Europeu de Investimento.

Recursos financeiro não faltam, mas a capacidade para gastar bem esse dinheiro nunca esteve à altura, e é isso que mostram as contas, os relatórios de atividades e as queixas de vários…

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Habitação pública está nas mãos de um IHRU com cofres cheios, mas sem fôlego

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Portugal é líder da OCDE na dificuldade em comprar casapremium

Luís Leitão,

As casas estão 66,7% mais caras face ao rendimento das famílias do que em 2015, e 13,2% só em 2025. A OCDE compara 33 países, e já em 2023 e 2024 Portugal tinha o pior resultado do grupo.

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