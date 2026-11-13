IA abre caminho a uma nova vaga de ações coletivas

A inteligência artificial (IA) deixou de ser uma tecnologia distante para passar a fazer parte do quotidiano de todos. Está presente nas ferramentas que usamos, na forma como pesquisamos informação, trabalhamos, criamos e tomamos decisões. À medida que estas tecnologias se tornam mais acessíveis e sofisticadas, também aumentam as perguntas sobre o impacto que terão na sociedade e sobre as mudanças que poderão trazer à forma como vivemos e nos relacionamos. Segundo os advogados, a IA pode estar prestes a criar uma nova geração de ações coletivas.

Portugal dispõe de um enquadramento particularmente favorável a estas ações coletivas, tendo uma lei da ação popular e, mais recentemente, um regime específico de ações coletivas de consumidores.