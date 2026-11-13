A IA pode estar a abrir caminho para uma nova geração de ações coletivas em Portugal. Entre a definição de responsabilidades e o acesso à prova, os advogados antecipam novos desafios.
A inteligência artificial (IA) deixou de ser uma tecnologia distante para passar a fazer parte do quotidiano de todos. Está presente nas ferramentas que usamos, na forma como pesquisamos informação, trabalhamos, criamos e tomamos decisões. À medida que estas tecnologias se tornam mais acessíveis e sofisticadas, também aumentam as perguntas sobre o impacto que terão na sociedade e sobre as mudanças que poderão trazer à forma como vivemos e nos relacionamos. Segundo os advogados, a IA pode estar prestes a criar uma nova geração de ações coletivas.
Portugal dispõe de um enquadramento particularmente favorável a estas ações coletivas, tendo uma lei da ação popular e, mais recentemente, um regime específico de ações coletivas de consumidores.
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IA abre caminho a uma nova vaga de ações coletivas
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