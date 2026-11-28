É a quarta maior economia da Europa e tem sido a estrela dos últimos anos, ao crescer mais do dobro da média da União Europeia (UE). Os analistas do banco neerlandês ING chamam-lhe comeback kid e a revista The Economist chegou a escolhê-la como economia do ano em 2024, antes de Portugal. O Produto Interno Bruto (PIB) tem crescido a um ritmo médio de 2,9% nos últimos três anos, o que compara com 1,1% na UE.

O contributo do turismo para o PIB espanhol normalizou-se desde a pandemia, e o setor deixou de ser a atividade com maior crescimento nos serviços em Espanha. Em paralelo, o país tem-se…