A incerteza internacional provocada pela guerra no Médio Oriente, com fortes impactos nos custos da energia, influenciando todos os outros preços, está a deixar os Chief Financial Officer (CFO) das empresas europeias mais pessimistas, e Portugal não é exceção. Ainda assim, os administradores financeiros de grandes empresas nacionais garantem que o impacto do atual ambiente geopolítico é “despiciendo” ou “gerível”, mantendo os planos de investimento e as projeções futuras.

O mais recente inquérito da Deloitte a CFO europeus, referente à primavera de 2026, já depois do início da guerra, revelou que a percentagem de administradores mais pessimistas relativamente às perspetivas financeiras…