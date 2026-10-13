CFO nacionais estão atentos à incerteza lá fora, mas garantem que a conjuntura quase não está a ter efeito nas contas ou nos investimentos. Gerir com prudência e investir com disciplina são as chaves.
A incerteza internacional provocada pela guerra no Médio Oriente, com fortes impactos nos custos da energia, influenciando todos os outros preços, está a deixar os Chief Financial Officer (CFO) das empresas europeias mais pessimistas, e Portugal não é exceção. Ainda assim, os administradores financeiros de grandes empresas nacionais garantem que o impacto do atual ambiente geopolítico é “despiciendo” ou “gerível”, mantendo os planos de investimento e as projeções futuras.
O mais recente inquérito da Deloitte a CFO europeus, referente à primavera de 2026, já depois do início da guerra, revelou que a percentagem de administradores mais pessimistas relativamente às perspetivas financeiras…
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