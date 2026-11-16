"O que eu possa imaginar agora [sobre o futuro da Stellantis Mangualde] vai ser pouco para o que a inovação pode trazer. Há 10 anos se perguntássemos como a fábrica estaria hoje, acho que ninguém esperava que estivesse tão avançada quanto está". As palavras são de Múcio Brasileiro, diretor da primeira fábrica de automóveis a produzir veículos 100% elétricos em Portugal e uma das unidades mais competitivas do gigante automóvel, que coloca Portugal no centro estratégico do grupo que comercializa marcas como a Peugeot, Citroën, Opel, ou Fiat. Com 64 anos de história, o Centro de Produção Stellantis de Mangualde é hoje uma fábrica do futuro e um modelo da reindustrialização com valor no país, onde a inovação anda de mãos dadas com a tecnologia. Num momento em que o país procura reforçar o peso das exportações e aumentar o valor acrescentado das vendas, a indústria nacional mostra progressos, mas o caminho até à reindustrialização ainda é longo. Casos de sucesso como o da Stellantis ainda não são o espelho da realidade nacional, com Portugal longe dos concorrentes europeus. A escala, ou melhor, a falta dela, é um dos principais obstáculos do tecido industrial português para crescer. Mas não é o único.

Caminhar pela fábrica da Stellantis em Mangualde pode revelar-se uma verdadeira prova de obstáculos. Entre robôs colaborativos, que ajudam a executar tarefas de grande precisão, ou máquinas que movem peças para a…