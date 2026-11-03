Inflação e guerra no Irão: Trump enfrenta nas intercalares o preço de duas promessas falhadas

Não entrar em novas guerras e “acabar com a inflação” foram duas das principais promessas de Donald Trump, que contribuíram para o seu regresso à Casa Branca. Dois anos depois de ter sido eleito novamente Presidente dos EUA, nenhuma delas foi cumprida: envolveu-se num conflito com o Irão, entretanto alargado a quase toda a região do Médio Oriente, e a inflação homóloga passou de 3% em janeiro de 2025, quando tomou posse, para 3,7% em setembro deste ano.

Com um novo teste, esta terça-feira, nas urnas, Trump arrisca perder a maioria republicana no Congresso, a acreditar nas sondagens mais recentes. Um inquérito do Chicago Council on Global Affairs revela que a…