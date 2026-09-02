A crise da dívida externa na América Latina nos anos 1980, a da Ásia em 1997, o default argentino em 2001 e, claro, a nossa dolorosa crise das dívidas soberanas da Zona Euro na primeira metade da década de 2010. Não é preciso puxar muito atrás a cassete da história económica mundial para encontrar momentos de crise nos ativos de dívida pública. Na maior parte dos casos, no entanto, foram dramas regionais, podendo até ter origens noutras regiões (o subprime americano acelerou a exposição dos perigos no sul da Europa em 2008, por exemplo), mas circunscritos de forma geral a uma região.

"O selloff de obrigações tem sido um fenómeno global", salientaram os analistas de macro do Deutsche Bank numa nota matinal esta terça-feira, olhando para as subidas das taxas de juro de dívidas…