Há um padrão que se repete nas contas de muitos municípios em anos de eleições autárquicas: o investimento total pago acelera nesse exercício e perde força nos seguintes. Foi assim em 2017 e 2021, e voltou a acontecer em 2025, quando a despesa disparou 30,6%, para 3.815,7 milhões de euros, naquela que foi a terceira maior subida anual da última década. Setúbal, Maia e Coimbra mais do que duplicaram o investimento municipal face a 2024, enquanto Lisboa recuou, apesar de continuar a ser o município que mais investe.

Para perceber melhor esta aceleração do investimento total pago pelas 308 câmaras municipais, o ECO/Local Online comparou os dados dos três últimos anos de eleições autárquicas na última década e os respetivos…