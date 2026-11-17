Setúbal, Maia e Coimbra disparam no investimento total pago e Lisboa recua em 2025, ano de eleições. A despesa cresceu 30,6% no país, naquela que foi a terceira maior subida da década.
Há um padrão que se repete nas contas de muitos municípios em anos de eleições autárquicas: o investimento total pago acelera nesse exercício e perde força nos seguintes. Foi assim em 2017 e 2021, e voltou a acontecer em 2025, quando a despesa disparou 30,6%, para 3.815,7 milhões de euros, naquela que foi a terceira maior subida anual da última década. Setúbal, Maia e Coimbra mais do que duplicaram o investimento municipal face a 2024, enquanto Lisboa recuou, apesar de continuar a ser o município que mais investe.
Para perceber melhor esta aceleração do investimento total pago pelas 308 câmaras municipais, o ECO/Local Online comparou os dados dos três últimos anos de eleições autárquicas na última década e os respetivos…
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Investimento municipal dispara em ano de eleições. Setúbal, Maia e Coimbra lideram subidas
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