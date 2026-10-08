A proposta de Orçamento do Estado para 2027 vai ser conhecida esta quinta-feira, mas já há medidas conhecidas. Em IRS, em IRC, nas pensões ou na Função Pública.
A proposta de Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) está prestes a ser entregue no Parlamento pelo ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento. Ainda pouco se sabe sobre o que o Governo preparou, mas já há alguns sinais de que no próximo ano haverá um novo alívio fiscal para as famílias e empresas, bem como um reforço do rendimento dos pensionistas.
O Governo prevê que o crescimento da economia portuguesa ronde cerca de 2% este ano e o próximo, taxas próximas das esperadas pela generalidade das principais instituições económicas nacionais e internacionais. No…
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