Orçamento do Estado 2027

IRS, salários e pensões. Tudo o que já se sabe sobre o Orçamento do Estado para 2027premium

A proposta de Orçamento do Estado para 2027 vai ser conhecida esta quinta-feira, mas já há medidas conhecidas. Em IRS, em IRC, nas pensões ou na Função Pública.

A proposta de Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) está prestes a ser entregue no Parlamento pelo ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento. Ainda pouco se sabe sobre o que o Governo preparou, mas já há alguns sinais de que no próximo ano haverá um novo alívio fiscal para as famílias e empresas, bem como um reforço do rendimento dos pensionistas.

O Governo prevê que o crescimento da economia portuguesa ronde cerca de 2% este ano e o próximo, taxas próximas das esperadas pela generalidade das principais instituições económicas nacionais e internacionais. No…

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Carlos Moedas e 20 autarcas contra cortes no orçamento da UE

Lusa,

A posição surge depois de Alemanha, Dinamarca, Países Baixos, Áustria, Finlândia e Suécia terem defendido na semana passada cortes de "várias centenas de milhares de milhões de euros".

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