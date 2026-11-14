De Taiwan aos Estados Unidos, passando pela Tailândia, Jensen Huang construiu um império. Mas foi através de Singapura e das alegadas ligações à China que acabou por cair com estrondo.
Taipé, 17 de fevereiro de 1963. Nascia na capital de Taiwan Jensen Huang, o homem que viria a fundar uma das empresas mais valiosas da história recente e a colocar os seus processadores no centro da revolução da inteligência artificial (IA). Mais de seis décadas depois, o empresário de origem taiwanesa abandonou a liderança da Nvidia, na sequência de uma polémica envolvendo relações extraconjugais, incluindo uma alegada ligação a uma empresária suspeita pelas autoridades norte-americanas de trabalhar para os serviços de informações chineses.
Filho de Huang Hsing-tai, um engenheiro químico, e de Lo Tsai-hsiu, empregada numa instituição de ensino católica, Jensen Huang passou os primeiros anos de vida entre Taiwan e a Tailândia. Aos cinco…
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Jensen Huang: Do estrelato à queda, a história do homem que construiu a Nvidia
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