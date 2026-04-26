Jobs, Cook e Ternus: O que é preciso ter para se chegar a líder da Apple?

Autoridade sobre o produto, conhecimento profundo da organização e capacidade aparente para responder aos desafios dos tempos são qualidades exigidas a um líder da marca da maçã.

A história da transição de poder na liderança da Apple escreve-se com números redondos. Primeiro, a empresa acaba de assinalar 50 anos. Tim Cook, que vai deixar o cargo a 1 de setembro, tem 65 anos e liderou a empresa nos últimos 15. John Ternus, o próximo homem ao leme, tem 50 anos de idade.

A confirmação do vice-presidente de Engenharia de Hardware como próximo líder da marca da maçã já era esperada. Tornou-se oficial nesta segunda-feira, 20 de abril, após ter sido aprovada “por unanimidade” pelo conselho de administração. Cook, que é ouvido e respeitado pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, continuará nos quadros da empresa como chairman executivo, para alívio dos investidores.

Ternus não é um novo Steve Jobs nem um novo Tim Cook, mas será o primeiro CEO da Apple formado pelos dois. À semelhança do antecessor, fez um longo percurso nas fileiras da empresa antes de alcançar este ambicionado cargo, mas com uma nuance: o novo CEO chega à liderança com quase 25 anos de casa no currículo; Cook estava na Apple há 13 anos quando alcançou essa posição. Será a terceira pessoa a desempenhar a função no espaço de 30 anos.

“A nomeação de John Ternus como CEO sinaliza uma escolha deliberada da Apple de priorizar a continuidade e a execução em vez de mudanças radicais”, diz Francisco Jerónimo, vice-presidente da consultora IDC no mercado EMEA. “Passou a sua carreira na Apple a trabalhar nos produtos mais centrais para a identidade da empresa, desde o iPhone e iPad ao Mac e, mais recentemente, na transição da arquitetura de chip. Poucas pessoas dentro ou fora da empresa compreendem tão bem a arquitetura de produtos da Apple como ele”, acrescenta o especialista.

Mas quem melhor para descrever o perfil de John Ternus do que o próprio Tim Cook, que preparou cuidadosamente este processo ao longo de grande parte do último ano? Sobre o seu sucessor, o futuro ex-líder da Apple declarou: “Tem a mente de um engenheiro, a alma de um inovador e a sensibilidade para liderar com integridade e honra. É um visionário cujos contributos para a Apple ao longo de 25 anos são já inúmeros, e é sem dúvida a pessoa certa para conduzir a Apple rumo ao futuro.”

Provavelmente escolhidas a dedo, estas palavras não servem apenas para enquadrar uma das transições de poder mais mediáticas dos últimos tempos no mundo empresarial. Sugerem também que Cook escolheu como sucessor um executivo discreto, experiente, disciplinado e orientado para a execução — um perfil que, em vários aspetos, não está longe do seu.

E a maçã amadurece

Steve Jobs, que morreu em outubro de 2011 vítima de cancro no pâncreas, era um líder bem mais intenso e imprevisível do que Tim Cook. Como cofundador da empresa, comandou a Apple num momento em que a marca ainda se afirmava na eletrónica de consumo, em particular nos smartphones, um mercado que ajudou decisivamente a moldar e desenvolver. Irreverente, ficou para a história como o pai do iPhone, um dos produtos mais bem-sucedidos de sempre, sem sequer ter concluído uma licenciatura.

Por sua vez, Cook, licenciado em engenharia industrial pela Universidade de Auburn, no estado do Alabama, e com um MBA na Universidade de Duke, na Carolina do Norte, liderou uma maçã já bem mais madura, perfeitamente estabelecida e a vender várias centenas de milhões de produtos por ano. Foi sob a sua égide que nasceu o Apple Watch, produto que colocou a Apple a vender mais relógios num ano do que toda a indústria relojoeira suíça. O seu maior contributo terá sido, porém, a deslocalização da produção da Apple para o continente asiático, tirando vantagem de uma tendência de globalização que hoje está em reversão.

A história da liderança de Ternus ainda está por escrever, e está intimamente ligada ao futuro da própria empresa. Licenciado em engenharia mecânica pela Universidade da Pensilvânia, o próximo CEO assume funções num momento de forte pressão para a Apple, devido a receios de que esteja a ficar para trás na onda da inteligência artificial (IA). “A próxima década da Apple será definida menos pela perfeição do hardware, algo que Ternus claramente compreende, e mais pela capacidade da empresa de construir uma plataforma de IA robusta e uma estratégia de ecossistema sólida antes que os concorrentes consolidem as suas posições”, defende Francisco Jerónimo.

O consultor sénior da IDC acrescenta que o gestor “possui a credibilidade técnica para compreender o que é necessário construir”. “A questão é se ele tem a disposição para tomar as decisões ousadas e, por vezes, desconfortáveis que a definição de uma nova plataforma exige. Construir hardware de excelência é um problema bem definido. Construir uma plataforma de IA que os programadores e as empresas realmente adotem é um desafio completamente diferente”, nota o especialista, numa análise enviada ao ECO após o anúncio da transição.

Esse desafio, aliás, tem um nome: Siri. O assistente de voz da Apple parece um produto da década passada ao lado de poderosas ferramentas de IA como o ChatGPT. Consciente disso, estava previsto a marca lançar uma remodelação completa desse ecossistema em 2025, quando introduziu nos seus sistemas um conjunto de ferramentas de IA que batizou de Apple Intelligence. Mas o projeto tem enfrentado problemas, desde a saída de figuras-chave até ao adiamento do lançamento para este ano.

Neste momento, tudo indica que esta atualização verá a luz do dia em junho, na conferência anual de programadores da Apple (WWDC), e que passará a incluir um interface do tipo chatbot, podendo competir com outros programas do mesmo tipo. Porém, quando a nova Siri chegar aos dispositivos dos clientes, e também quando for apresentado o próximo iPhone, Ternus já será o rosto da Apple, e ficará inevitavelmente associado a estas novidades, para o bem e para o mal.

Ternus possui a credibilidade técnica para compreender o que é necessário construir. A questão é se ele tem a disposição para tomar as decisões ousadas e, por vezes, desconfortáveis ​​que a definição de uma nova plataforma exige. Francisco Jerónimo Vice-presidente da consultora IDC no mercado EMEA

O que a Apple procura num líder

Se há uma conclusão a retirar dos percursos de Steve Jobs, Tim Cook e John Ternus é que a Apple não escolhe líderes apenas pelo carisma ou pela senioridade (embora essas também sejam condições da job description). Em momentos muito diferentes da sua história, a empresa premiou três perfis distintos, mas com alguns traços em comum: autoridade sobre o produto, conhecimento profundo da organização e capacidade aparente para responder ao desafio do seu tempo. Jobs encarnou a rutura, Cook a escala e Ternus surge como o rosto de uma nova fase em que a engenharia volta a estar no centro da narrativa.

Há, ainda assim, uma linha de continuidade entre os três. Nenhum chegou ao topo como figura meramente administrativa. Jobs moldou a identidade da Apple a partir da visão; Cook consolidou-a pela disciplina operacional; Ternus ascende depois de décadas ligado aos principais dispositivos da marca, e também de uma decisão arriscada, mas bem-sucedida, de transitar da arquitetura Intel para um modelo próprio de chip, dando a marca o controlo total sobre o seu hardware. Por caminhos diferentes, todos construíram legitimidade a partir do núcleo do negócio: desenhar, desenvolver, vender e escalar produtos que definem a empresa, mantendo a identidade Apple.

Tudo isto e muito mais — eloquência e ‘à vontade’ em frente às câmaras são indispensáveis nas famosas keynotes — é exigido a quem ambiciona liderar a Apple. Mais do que gerir um colosso multinacional, é preciso interpretar o que a marca representa em cada momento. A questão, agora, é se Ternus conseguirá fazer na era da IA aquilo que Jobs e Cook conseguiram: adaptar a Apple a um novo ciclo tecnológico sem perder a coerência que a tornou numa das empresas mais valiosas do mundo.