Reduzir despesas não exige rever a vida inteira. Entre o supermercado, o crédito à habitação, os contratos da luz e das telecomunicações, há escolhas que merecem uma segunda atenção.
Reduzir despesas não exige rever a vida inteira. Entre a conta do supermercado, o crédito à habitação, os contratos da luz e das telecomunicações, há escolhas que merecem um segundo olhar.
Em setembro, os combustíveis ficaram 15,3% mais caros, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), e puxaram a taxa de inflação homóloga para 3,61%, o valor mais alto dos últimos três anos.…
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Kit de emergência para combater o aumento do custo de vida
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