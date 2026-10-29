Kit de emergência para combater o aumento do custo de vida

Reduzir despesas não exige rever a vida inteira. Entre a conta do supermercado, o crédito à habitação, os contratos da luz e das telecomunicações, há escolhas que merecem um segundo olhar.

Em setembro, os combustíveis ficaram 15,3% mais caros, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), e puxaram a taxa de inflação homóloga para 3,61%, o valor mais alto dos últimos três anos.…