Reforço do número de juízes, aposta na arbitragem tributária e a criação do Tribunal Central Administrativo Centro são algumas das soluções apontadas pelo setor.
Este artigo faz parte da 16.ª edição do ECO magazine. Pode comprar aqui.
Os Tribunais da Relação da chamada jurisdição comum têm de cerca de seis vezes mais juízes desembargadores que os tribunais administrativos e fiscais responsáveis por julgar litígios que envolvem o Estado,
ainda que o número total de processos (entrados e pendentes) nas Relações (38.302) seja, apenas, o dobro do número de processos (entrados e pendentes) nos Tribunais Centrais Administrativos (17.807), aproximadamente. O resultado é uma sobrecarga processual. Os dados do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais são claros: nos Tribunais Centrais Administrativos (TCA) a carga processual por juiz varia entre os 174 processos por desembargador (no Norte) e os 326 (no Sul). Já nos Tribunais da Relação,
