Privatização da TAP

Lucros, cortes e perda de autonomia marcam as compras da Lufthansa. A TAP vai pagar o mesmo preço?premium

A Lufthansa comprou a Swiss, a Austrian, a Brussels e a ITA quando davam prejuízo. Coloco-as na rota dos lucros, manteve as marcas mas tirou-lhe poder e autonomia. A TAP é a personagem que se segue.

Desde fevereiro que os chefes de cabine da companhia aérea Swiss são obrigados a lembrar, no anúncio de boas-vindas aos passageiros, que a companhia faz parte do grupo Lufthansa. Porém, nem todos o fazem. Há tripulantes que omitem a frase de propósito porque não se identificam com a casa-mãe alemã, que é dona da Swiss há 21 anos.

A Swiss é a mais rentável das companhias que a Lufthansa juntou ao grupo nas últimas duas décadas. Seguiram-se a Austrian Airlines, a Brussels Airlines e, mais tarde, a ITA Airways. Estavam…

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Alberto Teixeira,

Companhia portuguesa destaca manutenção da marca e reforço da frota. Chairman espera que parceria com alemães se traduzam em "oportunidades concretas" para crescer.

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