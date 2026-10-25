Lula vs. Flávio Bolsonaro: brasileiros decidem entre mais investimento público e menos Estado

Eleições no Brasil

Lula vs. Flávio Bolsonaro: brasileiros decidem entre mais investimento público e menos Estadopremium

Lula aposta no investimento público e na proteção social, enquanto Bolsonaro promete reduzir a despesa e os impostos. Quem quer que vença terá de acelerar o crescimento sem agravar as contas públicas.

O Brasil chega à segunda volta das eleições presidenciais com uma economia de contrastes. O desemprego recuou para 5,4% no segundo trimestre deste ano, o valor mais baixo de sempre para este período, e o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 2,3% em 2025. Mas o dinamismo económico perdeu força: em setembro, a inflação atingiu 4,58% em termos homólogos — acima do limite de 4,5% definido pelo Banco Central, para uma meta de inflação de 3% —, ao mesmo tempo que os juros permanecem elevados, com a taxa diretora Selic nos 13,75%, penalizando as famílias, as empresas e as contas públicas. A dívida pública bruta ascendia a 82,5% do PIB em julho, mais 3,9 pontos percentuais do que no final do ano passado.

É neste contexto que os brasileiros escolhem, este domingo, entre dois projetos económicos distintos. A reação dos mercados à primeira volta, a 4 de outubro, deu uma indicação das preferências dos investidores:…

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