M&A abranda, mas não trava: geopolítica torna investidores mais seletivos

No mercado português de M&A foram concretizadas 327 operações, num valor total de 5,3 mil milhões de euros, nos primeiros oito meses do ano, segundo dados da TTR Data. Estes números representam uma queda de 27% no número de transações em comparação com o mesmo período de 2025, tal como uma diminuição de 58% no capital mobilizado.

Ainda assim, os advogados afastam a ideia de uma paralisação do mercado de M&A, mas reconhecem que a incerteza geopolítica está a tornar os processos mais lentos e seletivos. “A incerteza geopolítica…