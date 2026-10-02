Artes

MAAT. Dez anos de arte, arquitetura e tecnologia dentro do museupremium

 Lina Santos,

O MAAT nasceu em 2016 com a ambição de pôr Portugal no mapa da arte contemporânea e tornou-se uma das imagens mais reconhecidas de Lisboa. Dez anos, 155 exposições e mais de mil artistas expostos.

Resumo ECOFast

A história de Joana Vasconcelos com o MAAT começou antes do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia abrir, quando a artista, jovem recém-saída da ARCO, foi a primeira vencedora do prémio Novos Artistas da EDP e pediu para fazer uma exposição. Cederam-lhe uma carpintaria abandonada, pouco mais que um barracão, onde Joana Vasconcelos mostrou aquilo que considera o seu "primeiro corpo de trabalho" e onde, em 2016, dezasseis anos depois, seria inaugurado o museu.

Marcelo Rebelo de Sousa era Presidente da República, faltavam cinco dias para o ECO nascer, o número de turistas estrangeiros em Portugal era de 18,2 milhões e o objetivo do MAAT era…

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