A história de Joana Vasconcelos com o MAAT começou antes do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia abrir, quando a artista, jovem recém-saída da ARCO, foi a primeira vencedora do prémio Novos Artistas da EDP e pediu para fazer uma exposição. Cederam-lhe uma carpintaria abandonada, pouco mais que um barracão, onde Joana Vasconcelos mostrou aquilo que considera o seu "primeiro corpo de trabalho" e onde, em 2016, dezasseis anos depois, seria inaugurado o museu.

Marcelo Rebelo de Sousa era Presidente da República, faltavam cinco dias para o ECO nascer, o número de turistas estrangeiros em Portugal era de 18,2 milhões e o objetivo do MAAT era…