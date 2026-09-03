A unicórnio Tekever estará a ir ao mercado para levantar 500 milhões de euros, uma ronda que, a avançar e a fechar com sucesso, fará voar a avaliação da fabricante de drones dos atuais 1,2 mil milhões de euros, para 5,5 mil milhões de euros. Nesta procura de mais capital para alavancar a expansão e potenciais aquisições, a tecnológica de inteligência artificial (IA) nacional poderá surfar o atual momento de crescimento do investimento do capital de risco no setor de defesa. Desde o início do ano, as empresas europeias de tecnologia de defesa captaram 4,9 mil milhões de dólares, valor acima dos 2,6 mil milhões de dólares levantados em todo o ano passado. Mais de metade do investimento captado vem de fora da Europa, apontam os dados da Atomico. Mas, o cenário poderá alterar-se. Fundos de pensão e primes europeus estão a ir a jogo.

Os números da Atomico, citados na State of European Tech Newsletter, dão conta de duas realidades que merecem reflexão. Em primeiro, a tecnologia de defesa alemã captou 78% do financiamento europeu este…