Portugal assumiu um compromisso internacional para reforçar o investimento em defesa e tem em curso compras de equipamento militar via SAFE. Como se vai conciliar com a LPM? E refletir no OE?
Compromissos assumidos por Portugal com a NATO para reforço do investimento em defesa, compra de material militar via SAFE ou a nova Lei de Programação Militar (LPM) são aspetos que deverão ter impacto no Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), que será entregue dentro de dias pelo Governo no Parlamento. Perante este cenário, o aumento do investimento em defesa deve ser olhado como uma "oportunidade industrial", segundo as fontes ouvidas pelo ECO/eRadar.
O reflexo do SAFE na proposta orçamental é ainda uma incógnita por estar dependente dos contratos e calendários associados. Porém, numa altura em que no setor se avolumam dúvidas sobre como o…
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