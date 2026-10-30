Provedoria da Justiça, Ordem do Advogados e Deco registam um aumento generalizado de queixas, com textos extensos e bem redigidos. A IA é apontada como suspeita deste fenómeno, mas não há como provar.
As queixas não param de aumentar, os textos são mais longos e bem estruturados e há ainda registos de citações de leis que não se aplicam ou que nem sequer existem. A inteligência artificial (IA) está a mudar a forma como os cidadãos expõem os seus problemas às entidades públicas, facilitando a elaboração de queixas com uma aparência de maior rigor jurídico, mas nem sempre mais claras ou úteis para quem as tem de analisar.
Imaginemos que recebe uma multa com a qual não concorda. Em vez de perder tempo a tentar perceber como contestá-la, abre uma plataforma de inteligência artificial, explica o que aconteceu e pede-lhe…
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Mais queixas, textos longos e leis inventadas. A marca da inteligência artificial chega à Justiça
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