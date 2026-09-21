O chamado mapa verde, que vem definir as zonas onde o licenciamento de energias renováveis pode ser mais ágil, já está em grande parte "desenhado", num diploma em Diário da República. Faltam ainda alguns traços, que vão demorar a estar no papel: os municípios têm dois anos para integrarem o mapa nos seus planos.

Contudo, as linhas que já se conhecem permitem perceber que este documento pode mesmo ajudar a espalhar mais projetos de renováveis pelo território.