Informações detalhadas sobre o território e alguns prazos encurtados ajudam a agilizar a instalação de energias renováveis. Faltam contudo dois anos para concluir o chamado mapa verde.
O chamado mapa verde, que vem definir as zonas onde o licenciamento de energias renováveis pode ser mais ágil, já está em grande parte "desenhado", num diploma em Diário da República. Faltam ainda alguns traços, que vão demorar a estar no papel: os municípios têm dois anos para integrarem o mapa nos seus planos.
Contudo, as linhas que já se conhecem permitem perceber que este documento pode mesmo ajudar a espalhar mais projetos de renováveis pelo território.
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