“Membro associado”: Como von der Leyen quer forjar relação com Canadá para além do comércio

Bruxelas e Otava querem transformar uma relação assente no comércio numa parceria que inclua defesa, tecnologia, energia e matérias-primas críticas, face à maior incerteza na relação com os EUA.

O Executivo comunitário quer “elevar a relação com o Canadá ao mais alto nível possível” e, para o conseguir, Ursula von der Leyen propôs que o país seja o primeiro “membro associado” da União Europeia (UE), numa aproximação que pretende ir muito além do comércio. Porém, a intenção colheu resistência em capitais europeias e as dúvidas sobre a sua exequibilidade avolumam-se.

As relações entre Bruxelas e Otava não começam do zero. O Acordo Económico e Comercial Global (CETA) já está em vigor desde 2017, mas a ideia da líder da Comissão Europeia é passar para uma “Aliança para o Futuro”, assente na cooperação em áreas como a indústria, tecnologia, defesa, energia, matérias-primas críticas, baterias, inteligência artificial (IA), computação quântica, cibersegurança, segurança económica e até o Ártico.

“Quero trabalhar convosco para abrir a porta para o Canadá ser o primeiro membro associado da UE”, anunciou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no discurso sobre o Estado da União proferido na manhã de quarta-feira em Estrasburgo, dirigindo-se diretamente ao primeiro-ministro canadiano. Mark Carney, que estava sentado na plateia e vai discursar perante os eurodeputados esta quinta-feira, foi o primeiro líder de um país não europeu a estar presente naquele que é conhecido como SOTEU.

A ideia da líder do executivo comunitário não corresponde a uma adesão formal do Canadá à União Europeia. O significado jurídico e institucional de “membro associado” ainda não está definido e a proposta terá de ser discutida pelos 27 Estados-membros. A própria declaração de von der Leyen não estabeleceu os direitos, obrigações ou grau de acesso ao mercado único europeu que esse estatuto virá a implicar caso receba ‘luz verde’.

Ana Miguel Pedro, eurodeputada do CDS, dizia aos jornalistas na quarta-feira que a criação de um Estado-membro associado se trata de um “simbolismo político” que pode ter uma expressão no Tratado de Funcionamento da União Europeia, com base legal no artigo 217.º, que permite acordos mais aprofundados com Estados terceiros.

O momento, porém, é tudo menos simbólico. A relação entre os dois lados do Atlântico tem vindo a aprofundar-se rapidamente desde que Donald Trump regressou à Casa Branca no início de 2025 e “declarou” uma guerra comercial, num período em que tanto a UE como o Canadá procuram reduzir vulnerabilidades económicas e estratégicas e diversificar os seus parceiros comerciais para fazer face às tarifas norte-americanas.

Do CETA à “Aliança para o Futuro”

O ponto de partida da relação entre a UE e o Canadá continua a ser o CETA, o acordo comercial celebrado entre os dois lados e aplicado provisoriamente desde 2017. O acordo eliminou 98% das tarifas aduaneiras e contribuiu para um aumento superior a 81% do comércio de bens e serviços entre 2016 e 2025. No ano passado, o comércio bilateral de bens e serviços ultrapassou os 130 mil milhões de euros.

Só o comércio de mercadorias atingiu quase 82 mil milhões de euros em 2025: 48,9 mil milhões de euros de exportações da UE para o Canadá e 32,9 mil milhões no sentido inverso. A UE é mesmo o segundo maior parceiro comercial do Canadá, representando 8,7% do comércio do país da América do Norte.

É sobre esta base que Bruxelas deseja agora construir uma relação mais ampla. No discurso desta quarta-feira, von der Leyen salientou que, graças ao CETA, o comércio de bens cresceu 75% em menos de uma década.

A União Europeia é o segundo maior parceiro comercial do Canadá, representando 8,7% do comércio do país da América do Norte.

Mas a nova proposta parte da ideia de que a relação já não pode ser definida apenas por trocas comerciais. “Vamos passar do CETA para uma Aliança para o Futuro”, afirmou a presidente da Comissão Europeia, explicando que o objetivo é criar um “espaço de prosperidade comum e de segurança económica”.

A mudança já vinha a ser preparada desde a cimeira UE-Canadá realizada em junho de 2025. Aí, os dois lados assinaram uma nova Parceria de Segurança e Defesa e comprometeram-se a aprofundar a cooperação em comércio digital, energia, IA, matérias-primas críticas e resiliência económica.

Para 29 e 30 de outubro está agendada uma nova cimeira UE-Canadá, em Montreal, onde a ambição anunciada nesta quarta-feira poderá começar a traduzir-se em instrumentos concretos.

Uma relação que já ultrapassa o comércio

A defesa é uma das áreas em que a aproximação entre Bruxelas e Otava deu passos mais rápidos. O Canadá tornou-se o primeiro país não europeu a participar no SAFE, o instrumento europeu que disponibiliza até 150 mil milhões de euros em empréstimos para reforçar a capacidade de defesa europeia.

É precisamente neste domínio que um artigo publicado pelo think tank European Council on Foreign Relations (ECFR), em meados deste mês, defende que a UE deveria ir bastante mais longe. Num texto cujo título, em tradução livre, é “Amigos sem Benefícios: Por que razão a UE deveria oferecer ao Canadá mais do que laços casuais no domínio da Defesa”, Anand Sundar argumenta que o Canadá é uma potência militar subestimada e que Bruxelas deveria integrá-lo mais profundamente na sua base tecnológica e industrial de defesa.

Sundar argumenta que os cerca de 2% do PIB que o Canadá atualmente canaliza para o setor representam mais do que os orçamentos dos 14 Estados-membros da UE com menores despesas militares combinadas. Otava pretende aumentar essa despesa para 4% do PIB até 2030, num esforço que poderá representar 500 mil milhões de dólares canadianos (cerca de 311,67 mil milhões de euros) na próxima década.

O interesse da parte da UE nesta matéria não seria apenas financeiro. Sundar destaca as capacidades canadianas em caso de conflito no Ártico, defesa aérea e alerta antecipado, incluindo a experiência acumulada ao longo de décadas no Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD), a estrutura conjunta de defesa mútua do Canadá e dos Estados Unidos.

No artigo, o analista do ECFR propõe, entre outras medidas, que Otava tenha maior acesso a projetos no âmbito da Cooperação Estruturada Permanente (PESCO), bem como a criação de uma relação administrativa com a Agência Europeia de Defesa (AED). Num cenário mais ambicioso, sugere que empresas e programas canadianos possam integrar a futura componente de defesa do Fundo Europeu de Competitividade.

Analista do ECFR propõe, entre outras medidas, que Otava tenha maior acesso a projetos no âmbito da Cooperação Estruturada Permanente (PESCO), bem como a criação de uma relação administrativa com a Agência Europeia de Defesa (AED).

Não obstante, haveria contrapartidas para Otava, que teria de pagar pelo acesso ao mercado único, abrir os seus próprios concursos públicos a empresas europeias e alinhar os controlos de exportação com os da UE. Sundar sugere ainda que o Canadá e a Europa desenvolvam conjuntamente pelo menos um grande sistema militar sem componentes sujeitos a controlos de exportação norte-americanos.

Outro ponto de convergência é o Ártico. Von der Leyen anunciou que pretende transformar a região num “projeto emblemático conjunto” entre a UE e o Canadá. Segundo o ECFR, uma relação mais estruturada com Otava permitiria à UE reforçar a sua presença numa zona cuja importância estratégica está a aumentar, defendendo, por exemplo, a criação de um quadro específico de cooperação UE-Canadá para o Ártico.

Minerais críticos, energia e tecnologia incluídos na nova parceria

A lógica económica da relação entre a UE e o Canadá também mudou. Enquanto o bloco europeu precisa de diversificar o acesso a matérias-primas críticas utilizadas em baterias, veículos elétricos, tecnologias digitais e transição energética, o outro lado do Atlântico dispõe de recursos e capacidade industrial relevantes para várias dessas cadeias.

Na cimeira realizada no ano passado, Bruxelas e Otava já tinham acordado procurar oportunidades de coinvestimento em matérias-primas críticas, incluindo através de um projeto estratégico canadiano de níquel.

Ailish Campbell, a antiga embaixadora canadiana junto da UE, identificava, num artigo publicado recentemente pela revista Policy Magazine, cinco áreas prioritárias para aprofundar imediatamente as relações entre os dois lados: comércio e relações entre empresas; segurança e defesa; inteligência artificial; investimento em setores estratégicos; e uma nova forma de parceria entre potências médias.

Campbell descreve a relação como uma “alinhamento triplo” – de valores, interesses e confiança – e defende uma arquitetura institucional mais ambiciosa, potencialmente inspirada em modelos como a relação da União Europeia com a Noruega ou a Suíça.

Na área empresarial, chama a atenção para o facto de o comércio de bens e serviços entre Canadá e UE ter atingido 191 mil milhões de dólares canadianos (cerca de 119,09 mil milhões de euros) em 2025, mais 60% do que no momento da assinatura do CETA. Ao mesmo tempo, dez Estados-membros da UE ainda não ratificaram integralmente o acordo — uma das contradições da relação que Bruxelas e Otava terão de resolver se quiserem aprofundá-la.

Campbell defende também uma maior aproximação empresarial através de câmaras de comércio bilaterais, novos investimentos europeus no Canadá e acordos de compra de longo prazo para setores como energia e minerais críticos.

No que diz respeito à tecnologia, a diplomata canadiana aponta para uma parceria ao longo de toda a cadeia de valor da IA, desde investigação e desenvolvimento (I&D) até às empresas. É uma área onde Canadá e Europa partilham, segundo Campbell, um interesse em criar regras de governação em torno da inteligência artificial compatíveis entre democracias.

O problema para estabelecer a nova parceria surge na sua arquitetura: o que já existe foi construído “acordo a acordo”, o que significa que os pontos de contacto entre os dois lados estão dispersos por diferentes iniciativas, incluindo o CETA, a Parceria Estratégica, Horizonte Europa, SAFE e acordos sobre defesa e matérias-primas.

Ainda segundo a análise divulgada na Policy Magazine, o desafio, agora, será transformar essa acumulação de acordos setoriais num quadro mais coerente, com maior coordenação, direção política e transparência. A cimeira UE-Canadá prevista para outubro pode ser uma oportunidade para criar esse novo enquadramento.

Por outro lado, à medida que Bruxelas reforça as regras de preferência europeia em instrumentos como o SAFE e futuras políticas industriais, o acesso privilegiado de empresas canadianas ao mercado único europeu não pode ser dado como garantido, pelo que o alinhamento ao nível regulatório torna-se aqui uma questão mais premente para a competitividade.

Uma “Suíça” ou “Noruega” do outro lado do Atlântico?

A ideia de uma relação institucional intermédia, que aproxime o Canadá das instituições e regras da UE sem transformar o país num Estado-membro efetivo, não nasceu esta quarta-feira. A antiga embaixadora Ailish Campbell escreveu que uma nova estrutura para a futura parceria entre Bruxelas e o Canadá poderia assumir uma forma de “geometria variável”, inspirada em modelos como o Espaço Económico Europeu e a relação da União com a Noruega. Aqui insere-se a proposta de von der Leyen ao introduzir, no discurso sobre o Estado da União, o conceito de “membro associado”.

Por enquanto, desconhecem-se os detalhes sobre o seu conteúdo, nomeadamente se o Canadá teria acesso ao mercado único, quais seriam as suas obrigações em matéria regulamentar, se haveria liberdade de circulação de pessoas ou como participaria nas instituições europeias. O que se soube, já após o discurso de von der Leyen, é que o Governo de Mark Carney está em negociações para o país aderir ao Erasmus+ e possivelmente ao Horizonte Europa.

O desenho jurídico da figura de um “membro associado” terá de ser negociado, uma vez que os tratados europeus não contemplam esta opção.

O Canadá também não está a pedir adesão plena à União Europeia. O objetivo de Otava tem sido descrito como uma relação muito mais próxima com a Europa, mas sem transformar o Canadá num Estado-membro. O gabinete de Mark Carney acolheu a proposta de von der Leyen e defendeu uma aliança mais ambiciosa para reforçar a autonomia estratégica canadiana, mas não se alargou publicamente em excessivo entusiasmo.

O principal desafio para a concretização da ambição política anunciada nesta quarta-feira prende-se com o desenho jurídico que terá de ser negociado, uma vez que os tratados europeus não contemplam esta figura. Deste modo, Bruxelas estará a criar uma espécie de segundo círculo de integração europeia, no qual um país terceiro extra-europeu particularmente próximo poderia participar em certas políticas, programas e estruturas da UE sem adquirir todos os direitos políticos e obrigações de um Estado-membro. Contudo, qualquer avanço terá de envolver os 27 Estados-membros, o que está longe de estar garantido.

Segundo meios internacionais como o Politico e o Financial Times, o tema terá apanhado as capitais europeias de surpresa e não as terá convencido, com alguns governos apreensivos em conceder a Otava um acesso comercial preferencial. O ECO questionou o Governo português sobre a posição de Portugal, mas não obteve resposta até à publicação deste artigo.

O fator Trump

A aproximação entre a UE e o Canadá não poderá ser ainda dissociada da transformação das relações entre Washington e os seus dois parceiros atlânticos, sobretudo relacionada com a política comercial e de segurança levada a cabo pela Administração de Donald Trump. Carney, aliás, apresentou o Canadá como “o mais europeu dos países não europeus” e sublinhou que Otava tem vindo a colocar a Europa no centro da sua estratégia de diversificação económica e de segurança.

Ainda assim, tanto o Canadá como a UE procuram reduzir a sua dependência estratégica dos EUA, numa altura em que se deparam, simultaneamente, com riscos vindos da Rússia e um ambiente internacional mais coercivo. Para Sundar, do ECFR, isto cria uma oportunidade para passar de uma relação entre parceiros e aliados a uma relação mais integrada em matéria de defesa.

A líder do Executivo comunitário, no entanto, faz questão de enquadrar a nova relação com Otava de outra forma. “Esta não é uma parceria contra ninguém, mas pela nossa força comum”, disse von der Leyen.

Montreal, o próximo teste

Depois dos discursos, no Parlamento Europeu, de von der Leyen na quarta-feira e do primeiro-ministro canadiano nesta quinta-feira, o próximo capítulo das relações entre os dois blocos desenha-se nos dias 29 e 30 de outubro, em Montreal, numa nova cimeira UE-Canadá.

Até lá, Bruxelas e Otava terão de transformar a linguagem política desta quarta-feira em propostas concretas no que concerne a questões como o que significa a “Aliança para o Futuro”, como será operacionalizada a cooperação industrial e de defesa, que lugar terá o Canadá nas cadeias europeias de matérias-primas e tecnologia e, sobretudo, como se traduzirá na prática o novo conceito de “membro associado”.

A relação que começou por ser construída em torno do comércio está, assim, a entrar num novo território, em parte ainda desconhecido. O CETA continuará a ser a base económica, mas a ambição anunciada pela presidente da Comissão Europeia é que deixe de ser o teto da relação.

Agora, a questão deixa de ser apenas quanto é que o Canadá e a União Europeia conseguem vender um ao outro, passando a abranger até onde é que ambos os lados do Atlântico estão dispostos a integrar as suas economias, capacidades tecnológicas e industriais e interesses de segurança sem que o Canadá deixe de ser um país da América do Norte e sem que a UE deixe de ser uma união de Estados soberanos europeus.

* O ECO viajou a convite do Parlamento Europeu