Mercados

Mercados vão continuar a “estrangular” França até às eleições de abril e nem o BCE poderá vir ajudarpremium

Défices acima dos permitidos, crescimento ténue, incerteza política, 'yields' em escalada, risco de contágio e o espetro da ajuda internacional. Grécia em 2010 ou França em 2026?

"A França não é a Grécia durante a crise da Zona Euro". A frase de Emmanuel Moulin, governador do Banco de França, ao Financial Times esta segunda-feira fez, naturalmente, a memória recuar aos tempos em que governantes nacionais e europeus eram obrigados a repetir que Portugal, Espanha, Itália ou Irlanda não eram a Grécia. A história acabaria por lhes tirar razão, com todos esses países - contagiados pela crise da dívida soberana grega - a serem obrigados a pedir, de uma forma ou outra, um resgate financeiro. Será agora a vez de França? "Se não agirmos, existe, de facto, o risco de sermos gradualmente estrangulados pelo aumento das taxas de juro", sublinhou Moulin, alertando "temos de continuar a ser senhores do nosso próprio destino".

O banqueiro central francês explicou que se a Assembleia Nacional conseguir aprovar este ano um orçamento que reduza as despesas e diminua o défice, tal como o governo de Sébastien Lecornu propôs,…

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