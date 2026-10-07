"A França não é a Grécia durante a crise da Zona Euro". A frase de Emmanuel Moulin, governador do Banco de França, ao Financial Times esta segunda-feira fez, naturalmente, a memória recuar aos tempos em que governantes nacionais e europeus eram obrigados a repetir que Portugal, Espanha, Itália ou Irlanda não eram a Grécia. A história acabaria por lhes tirar razão, com todos esses países - contagiados pela crise da dívida soberana grega - a serem obrigados a pedir, de uma forma ou outra, um resgate financeiro. Será agora a vez de França? "Se não agirmos, existe, de facto, o risco de sermos gradualmente estrangulados pelo aumento das taxas de juro", sublinhou Moulin, alertando "temos de continuar a ser senhores do nosso próprio destino".

O banqueiro central francês explicou que se a Assembleia Nacional conseguir aprovar este ano um orçamento que reduza as despesas e diminua o défice, tal como o governo de Sébastien Lecornu propôs,…