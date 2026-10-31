Metade do país não poupa e quem poupa deixa o dinheiro a dormir

As famílias portuguesas pouparam 26,4 mil milhões de euros em 2025 e, ainda assim, quase três em cada dez portugueses não aguentariam uma despesa inesperada sem pedir dinheiro emprestado ou ajuda. Não há erro nas contas. Há um país que guarda mais do que guardava antes da pandemia e, ao mesmo tempo, uma parte da população para quem a palavra poupança continua a ser uma intenção, porque a casa, a comida e a luz consomem mais de dois terços do que entra todos os meses.

Este sábado assinala-se o Dia Mundial da Poupança, criado em 1924 em Milão, quando os bancos europeus quiseram convencer famílias empobrecidas pela guerra e pela inflação a confiar-lhes o dinheiro escondido em…