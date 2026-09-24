Quando os presidentes dos Estados Unidos e da China se sentarem frente a frente esta quinta-feira na Sala Oval, a União Europeia (UE) estará fisicamente longe da mesa, mas economicamente muito perto dela. Pela terceira vez desde que Donald Trump regressou à Casa Branca, os líderes das maiores potências económicas do mundo vão negociar as condições da sua relação, que, além das tarifas, terras raras, semicondutores, inteligência artificial (IA) e energia, é inevitavelmente marcada pelas tensões geopolíticas, sobretudo no Irão.

O resultado mais antecipado era a nova extensão da trégua comercial alcançada no final de outubro de 2025 na Coreia do Sul, e que já foi anunciada entretanto, na quarta-feira, pelo secretário…