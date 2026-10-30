Francesa sai antes do fim de um mandato marcado pela crise da pandemia, conflitos militares como não se viam há décadas e choques de preços em catadupa, encostando banco central à parede.
A antiga ministra das Finanças francesa e líder do Fundo Monetário Intercional (FMI) chegou a Frankfurt em 2019 sem grande experiência em política monetária e em bancos centrais – o que rapidamente levou o mercado a desconfiar da sua capacidade. Sabia tão pouco da instituição que mais tarde chegou a confessar que aceitou o cargo pensando que a presidência do Banco Central Europeu (BCE) era de cinco anos, e não de oito.
Se havia dúvidas sobre a sua liderança, pouco meses depois de ter entrado em funções no dia 1 de novembro, substituindo Mario Draghi, Christine Lagarde, agora com 70 anos, teve o primeiro…
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“Non, je ne regrette rien”: sete anos de Lagarde no BCE entre pandemia, guerras e inflação
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