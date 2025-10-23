NSM Lawyers: Com foco na consolidação da marca e de olhos postos na internacionalização

O managing partner Nuno Sousa Moniz fez um balanço “extremamente positivo” dos cerca de sete anos de atividade. Sobre o futuro, revela que um dos desafios é a integração responsável da IA no setor.

Com olhos postos no futuro e em novas oportunidades “estratégicas”, a NSM Lawyers garante que os objetivos traçados estão a ser superados e que, face ao crescimento registado, já não podem ser considerados boutique.

Fundada em 2018, o balanço que o managing partner Nuno Sousa Moniz faz destes últimos anos é “extremamente positivo”. “A sociedade nasceu com dois sócios e quatro colaboradores e hoje conta com dois sócios e 29 profissionais. Este crescimento rápido, mas sempre equilibrado e sustentado, demonstra a confiança do mercado no trabalho da NSM e confirma a sua consolidação como uma sociedade moderna, sólida e de referência”, assume.

À Advocatus, explica que a missão do escritório é “guiada” por quatro pilares: confiança, rigor, transparência e responsabilidade. Para Nuno Sousa Moniz, mais do que prestar serviços jurídicos, a prioridade da NSM é compreender as necessidades de cada cliente e oferecer soluções jurídicas “céleres, eficazes e de elevado valor acrescentado”.

“Apostamos igualmente na construção de um ambiente interno saudável e motivador. Investimos em formação contínua, promovemos momentos de team building e criámos medidas inovadoras, como um regime flexível de teletrabalho e aquilo a que chamamos de “Viernes”, que permite aos colaboradores terminarem a semana de forma mais equilibrada, conciliando vida profissional e pessoal”, revela.

O escritório presta ainda assessoria em regime de pro bono a entidades e indivíduos carenciados, reforçando o seu “compromisso com uma sociedade mais justa e solidária”.

“Somos uma sociedade de pequena/média dimensão, com uma relação muito próxima e direta com os clientes. A rapidez, a objetividade e o contacto direto dos sócios são aspetos muito valorizados pelos clientes”, considera, sublinhando também a relação “privilegiada” de cooperação com algumas grandes firmas de advogados que recorrem à NSM em situações de conflito de interesses ou em matérias específicas.

A aposta no futuro

Apesar de atuarem transversalmente em várias áreas, Nuno Sousa Moniz considera que o crescimento do escritório se deve a áreas como Direito Imobiliário, onde prestam assessoria em transações de diferentes dimensões, seja a fundos de investimento e promotores imobiliários, a clientes particulares, bem como a áreas dos processos de golden visa e nacionalidade. “O trabalho nestas áreas consolidou a NSM como um parceiro de referência, tanto para investidores estrangeiros como para clientes nacionais”, garante.

A pensar no futuro, o managing partner revela que a aposta do escritório vai ser em áreas estratégicas como Direito do Trabalho e Direito Comercial e Societário. “Ao mesmo tempo, queremos continuar a apoiar clientes particulares em matérias como partilhas, inventários e constituição de pequenas sociedades, mantendo a proximidade e a atenção personalizada que têm sido uma marca da nossa identidade”, acrescenta.









Uma coisa é certa, o maior desafio atual está na gestão do “rápido” e “sustentado” crescimento da firma, garantindo contudo a “proximidade” e a “qualidade de serviço”.

“Outro desafio relevante é a integração responsável da inteligência artificial no setor da advocacia. Estamos atentos a esta evolução, e a desenvolver mecanismos que nos permitam utilizá-la de forma positiva e eficiente”, aponta.

Nuno Sousa Moniz avança que os próximos passos serão dados em direção à consolidação da marca do escritório, mantendo sempre a “proximidade” com os clientes.

“Temos investido na presença internacional, participando em conferências e colóquios, sobretudo nos Estados Unidos, relacionados com o investimento em Portugal no âmbito dos processos de golden visa e nacionalidade. Estes eventos têm gerado não só novos clientes, mas também parcerias estratégicas com escritórios de advogados, fundos de investimento e instituições financeiras”, nota.

Assim, o managing partner assume que as perspetivas para os próximos anos são “francamente positivas”. “O crescimento verificado nos últimos anos nas nossas áreas principais de atuação permite-nos acreditar que essa tendência se manterá, reforçando o posicionamento da NSM no mercado jurídico nacional e internacional”, acrescenta.

Sobre uma possível expansão para outras cidades em Portugal, Nuno Sousa Moniz garantiu que a estratégia da NSM não é essa, uma vez que optaram por uma “estrutura centralizada” e “altamente eficiente”, apoiada numa rede “sólida” de parcerias locais, como é o caso da cidade do Porto. “Este modelo permite-nos manter a proximidade e a qualidade de serviço que definem a NSM, ao mesmo tempo que garantimos agilidade e foco”, considera.

“Paralelamente, temos investido em parcerias internacionais nos Estados Unidos, China, Brasil e Hong Kong. Atualmente, estamos a preparar a colocação de uma colaboradora em permanência nos Estados Unidos, para prestar um apoio mais próximo aos inúmeros clientes americanos que, nos últimos tempos, têm recorrido de forma intensa aos nossos serviços, sobretudo no âmbito dos processos de golden visa e nacionalidade”, conclui.