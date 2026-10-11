O choque petrolífero de 2026: Uma perda que se reparte, não se neutraliza

Só uma política económica transparente, tecnicamente sólida e socialmente equitativa permitirá absorver o choque de 2026, preservando a coesão social e o crescimento, escreve Carlos Costa.

O choque petrolífero de 2026 funciona como um imposto de termos de troca: impõe ao país uma perda de rendimento real que nenhuma intervenção orçamental interna pode neutralizar. É fundamental distinguir entre neutralizar a perda agregada, o que é impossível, e amortecer o seu impacto sobre determinados agentes, o que é uma função possível da política orçamental. Reduzir o ISP ou o IVA para todos não elimina a perda, transfere-a para os contribuintes de hoje, se for compensada por outros impostos ou por cortes de despesa. Para os contribuintes futuros, se for financiada por dívida e o choque se revelar persistente. No novo enquadramento europeu, a redução de imposto agrava ainda o indicador de despesa líquida. A política orçamental deve, por isso, amortecer o choque onde ele pesa mais, com transferências directas, fixas e temporárias que combinem rendimento e exposição energética, preservando o sinal de preço. A relação com a política monetária é condicional: a neutralização alivia o BCE no curto prazo, mas, se for generalizada e financiada por défice, pode exigir-lhe um aperto maior no médio prazo, porque o que preocupa o banco central não é a subida inicial da energia, mas a sua propagação persistente aos restantes preços e aos salários.

1. O choque geopolítico e a realidade irredutível dos termos de troca

⚡ ECO Fast O choque petrolífero de 2026, resultante da crise geopolítica, gera uma perda real de rendimento em Portugal que não pode ser neutralizada por medidas orçamentais.

A dependência de Portugal em relação a importações de energia, que representavam 64,5% em 2024, acentua a deterioração dos termos de troca e impacta negativamente a balança comercial.

A política orçamental deve focar-se em amortecer o impacto sobre os mais vulneráveis, evitando a neutralização generalizada que pode agravar a dívida e a inflação.

A crise geopolítica iniciada a 28 de Fevereiro de 2026 fechou, na prática, o estreito de Ormuz, por onde transitava cerca de um quinto do petróleo mundial, e provocou uma ruptura imediata no abastecimento energético global. Ao mesmo tempo, os ataques ucranianos à refinação e à exportação de produtos russos reduziram a oferta de refinados, em particular de gasóleo e de combustível de aviação. O resultado foi um duplo choque de oferta, de crude e de refinação: o Dated Brent atingiu o máximo nominal histórico de 144,68 USD por barril a 7 de Abril, o gasóleo nos Estados Unidos, referência para o mercado mundial de destilados, ultrapassou os 200 USD por barril no início de Setembro, e o BCE atribui as margens elevadas do gasóleo na União Europeia precisamente a esta conjugação. Depois do alívio que se seguiu ao acordo de paz provisório de Junho, uma segunda vaga, desde Julho, colocou a economia europeia, com o Brent perto de 100 USD, no cenário adverso das projecções do BCE.

Para uma economia importadora líquida de energia como a portuguesa, que dependia do exterior para 64,5% da energia disponível em 2024, o encarecimento dos produtos petrolíferos não constitui uma mera oscilação conjuntural de preços, mas sim uma deterioração dos termos de troca. Ou seja, o país tem de exportar mais bens e serviços para adquirir a mesma quantidade de energia, numa transferência de rendimento para os países exportadores e, em parte, para refinadores com margens extraordinárias. É este o “imposto de termos de troca” que refere Christine Lagarde (Lagarde, 2026a). O Conselho das Finanças Públicas (CFP, 2026) estima que o efeito dos preços tenha penalizado a balança comercial portuguesa em cerca de 0,4% do PIB em 2026, e o Banco de Portugal (2026) projecta que a balança de bens e serviços passe de um excedente de 1,0% do PIB em 2025 para um défice de 0,4% em 2026, reflectindo sobretudo o crescimento das importações e, em menor grau, a deterioração dos termos de troca.

Uma perda de termos de troca é uma perda real agregada que nenhuma medida de política interna — tributária, de subsídio ou regulatória — consegue anular. Com efeito, quando sobe o preço internacional de um bem importado indispensável, a economia nacional fica objectivamente mais pobre.

Impõe-se, por isso, distinguir entre, por um lado, neutralizar a perda agregada – o que é impossível, porque o Estado não pode fazer desaparecer o que o país paga a mais ao exterior – e, por outro lado, amortecer o impacto dessa perda sobre determinados agentes, o que é possível e constitui uma das funções da política orçamental. O que uns poupam é pago por outros.

A questão não é se há custo, mas quem o suporta, quando e com que critério — entre famílias, empresas e Estado, e entre as gerações presentes e futuras. A distinção entre perda temporária e permanente decide o resto: se o choque for temporário, o Estado pode alisar a perda no tempo; se for permanente, a neutralização apenas adia o ajustamento e acumula dívida. Como os cenários do BCE admitem ambos os desfechos, qualquer apoio deve ser concebido como temporário.

2. A falsa analogia com 2022: porque é que 2026 exige outra resposta

A tentativa de replicar em 2026 os pacotes de apoio generalizado adoptados em 2022 assenta numa falsa analogia histórica. Embora ambos os episódios tenham tido origem energética, as condições macroeconómicas de partida, a natureza do choque e o enquadramento das políticas monetária e orçamental são distintos, o que torna a repetição das receitas de 2022 não apenas ineficaz, mas potencialmente contraproducente.

Como mostra o quadro, em 2022 a política orçamental actuou com taxas de juro reais profundamente negativas, com pressão da procura e com regras de disciplina orçamental suspensas. Em 2026, pelo contrário, o choque ocorre com a inflação perto do objectivo de 2%, a política monetária na zona neutra e com o esgotamento quase total do diferencial favorável entre taxa de juro e taxa de crescimento.

A transmissão de um choque energético à inflação subjacente é mais forte quando a inflação de partida é alta, a procura robusta e o mercado de trabalho apertado; nada disso se verificava em Fevereiro de 2026 e, mesmo em Setembro, a inflação não energética da área do euro não ia além de 2,3%. O Banco de Portugal confirma esta leitura para Portugal: a subida das expectativas de preços das empresas em 2026 reflecte sobretudo factores de oferta, ao passo que em 2022 se somavam pressões de procura. Mitigar o choque de 2026 com os instrumentos de 2022 equivaleria, por isso, a ignorar tanto a diferença nas condições iniciais como a alteração das restrições orçamentais.

3. A impossibilidade da neutralização tributária e a ilusão orçamental

Perante a subida dos combustíveis na bomba, surge a tentação política de «neutralizar» o impacto através da redução da tributação indirecta, cortando o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) ou a taxa de IVA aplicável. Esta abordagem assenta numa tripla ilusão: a de que o custo desaparece, a de que a medida se autofinancia e a de que é eficiente e justa.

Em primeiro lugar, a neutralização tributária não elimina o custo do choque; limita-se a mudar quem o paga. Se o Estado abdica de receita para baixar o preço dos combustíveis, a perda tem de ser compensada de uma de três formas:

aumentando outros impostos, o que obriga o conjunto dos contribuintes a subsidiar os maiores consumidores de combustível; reduzindo outras despesas, com custos no investimento ou nos serviços públicos; aumentando o défice e a dívida.

Financiar por dívida não é, em si, inadequado: quando o choque é claramente temporário, permite alisar no tempo uma perda transitória. O problema coloca-se quando se considera transitório um choque persistente e se transformam apoios temporários em despesa estrutural. Nesse caso, a perda corrente converte-se num encargo duradouro com juros, a pagar pelas gerações futuras, quando já se esgotou praticamente o diferencial favorável entre taxa de juro e taxa de crescimento.

Em segundo lugar, a tese de que a redução do ISP se “autofinancia” com o IVA adicional tem de ser qualificada. Desde 9 de Março, o desconto no ISP é ajustado semanalmente para devolver o IVA adicional gerado pela subida de preços: até meados de Setembro, tinham sido devolvidos 214 milhões de euros, contra 216 milhões de IVA adicional, e o CFP estima o custo do desconto em 2026 em cerca de 295 milhões de euros, que considera compensado no saldo (Observador, 2026b).

O mecanismo é, assim, quase neutro para o saldo, segundo o cálculo do CFP, mas não para a regra europeia, porque o IVA adicional não é uma medida discricionária de receita e não compensa a descida discricionária do ISP. Acresce que o “IVA adicional” é um cálculo sobre o preço do combustível, e não uma receita líquida observada: o BCE não encontrou aumento da receita de IVA na área do euro entre Março e Maio de 2026 (Bouabdallah et al., 2026), porque a despesa acrescida em combustíveis reduz o consumo de outros bens e a queda dos volumes corrói os impostos cobrados por litro. Se o mesmo suceder em Portugal, a neutralidade orçamental do desconto estará sobrestimada.

Em terceiro lugar, cortar impostos de forma generalizada destrói o papel de sinalização dos preços e é mal focado. O preço é o mecanismo de racionamento de um bem escasso; neutralizá-lo para todos não elimina a escassez, desloca-a para outros consumidores e, se todos os importadores o fizerem, eleva o próprio preço mundial. O desconto beneficia cada família na proporção do que consome, isto é, beneficia mais, em valor absoluto, quem mais consome, tipicamente os agregados de maior rendimento.

Questão distinta é a da transmissão do desconto ao consumidor, que é instável: na Alemanha, em 2022, foi quase integral nas primeiras semanas, mas perdeu-se em parte nos meses seguintes. Em Portugal, o estudo da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) sobre o período de 2023 a Julho de 2026 não encontrou (ECO, 2026a) um efeito persistente: a assimetria limita-se ao gasóleo e à primeira semana, pelo que a subida na bomba reflecte, no essencial, a escassez real de refinados.

4. O novo quadro europeu de governação e a regra da despesa líquida

A avaliação das escolhas orçamentais em 2026 não pode ser dissociada do novo enquadramento de governação económica da União Europeia, consagrado no Regulamento (UE) 2024/1263. Este enquadramento abandonou a centralidade dos saldos estruturais para fixar um único indicador operacional: a taxa de crescimento da despesa líquida.

No âmbito do seu plano orçamental-estrutural de médio prazo, Portugal está vinculado a uma trajectória de despesa líquida recomendada pelo Conselho. A despesa líquida é a despesa pública deduzida, entre outros elementos, dos juros e do impacto das medidas discricionárias de receita. Assim, qualquer redução discricionária de impostos, como o corte do ISP, é contabilisticamente equiparada a um aumento de despesa e acelera o crescimento do indicador.

A margem já está esgotada. Em 2025, o crescimento máximo recomendado era de 5,0%, e o Governo estimou um crescimento de 5,9%; em Junho, a Comissão concluiu que o desvio acumulado de 2024 a 2026 atingia 0,6% do PIB, exactamente o limite admitido (ECO, 2026c). As projecções do CFP apontam para um crescimento da despesa líquida de 7,4% em 2026 e de 4,2% em 2027, acima dos máximos acordados de 5,1% e 1,2%, respectivamente (ECO, 2026c), e os apoios fiscais não compensados aos combustíveis agravam este desvio. As medidas anunciadas a 17 de Setembro — a redução do IRS e o suplemento extraordinário das pensões —, que o Banco de Portugal incorpora nas suas projecções como estímulo ao consumo no final de 2026 e no início de 2027, pressionam no mesmo sentido. A abertura de um procedimento por défice excessivo não é, porém, automática, e em Junho a Comissão não a previa, dada a redução da dívida e os excedentes recentes.

Nas projecções do CFP, o excedente orçamental de 0,2% do PIB em 2026 dá lugar a um défice de 0,2% em 2027. A dívida pública desce, no cenário central, de 89,7% do PIB em 2025 para 79,8% em 2030. O Boletim Económico de Outubro do Banco de Portugal sublinha que a política orçamental deve manter uma orientação prudente e que a recente instabilidade nos mercados de dívida reforça a importância de preservar o equilíbrio orçamental e a trajectória de redução do endividamento.

Os riscos de financiamento são, por ora, contidos, mas o custo tende a subir de forma gradual: os spreads da dívida portuguesa face à alemã estão em mínimos desde a crise das dívidas soberanas, e a taxa de juro implícita da dívida, de 2,2% em 2025 e 2026, deverá subir para 2,5% em 2028, com a maturidade média de cerca de sete anos a atenuar a transmissão da subida das taxas de mercado.

A margem é ainda limitada pela rigidez da despesa. Há, desde logo, o legado de 2022: os descontos de ISP e IVA então decididos ainda custam cerca de 850 milhões de euros por ano. Mas não neutralizar também tem custo orçamental, porque as pensões e o coeficiente das rendas são actualizados com a inflação, que entra assim na despesa de 2027 e nela permanece. A margem orçamental de Portugal é, pois, estreita e, a prazo, vulnerável a uma subida dos juros.

5. Equidade e repartição do sacrifício: proteger sem anular o papel de sinalização do preço

Sendo impossível neutralizar a perda agregada, a política orçamental deve concentrar-se no que pode fazer: amortecer o impacto sobre os agentes mais atingidos, sem anular o sinal de preço. Isto exige distinguir duas funções da política orçamental: a função de eficiência e a função de equidade.

A função de eficiência exige que o preço de mercado dos combustíveis reflicta a escassez real: é esse sinal que leva consumidores e empresas a adaptar comportamentos, a usar o transporte público e a investir em eficiência energética.

A função de equidade, por sua vez, exige que o Estado proteja as famílias mais atingidas. Importa, porém, ter presente que rendimento e exposição ao choque não são a mesma coisa. O Banco de Portugal estima que o rendimento disponível real cresça cerca de 2% em 2026 em todos os escalões de rendimento, mas sublinha que isso não exclui dificuldades acrescidas para muitos agregados com menor margem financeira e considera desejáveis medidas temporárias e direccionadas às famílias mais vulneráveis. Uma família de rendimento baixo ou médio que vive numa zona sem transportes alternativos e depende do automóvel para trabalhar pode estar muito mais exposta do que outra, com rendimento semelhante, que vive numa zona urbana servida por transporte público. A protecção deve, por isso, obedecer a três princípios, em linha com as recomendações do FMI, do BCE e do Banco de Portugal:

Apoios focalizados segundo rendimento e exposição: o critério de elegibilidade deve combinar a condição de recursos com indicadores de exposição energética ou de mobilidade obrigatória, como a distância entre a residência e o local de trabalho, a ausência de transporte público alternativo ou a residência em territórios de baixa densidade. A tarifa social e as prestações sociais existentes servem de base, mas não captam, por si sós, a exposição. O FMI ( Arregui et al., 2022) estimou que compensar integralmente os 40% de agregados com menor rendimento custaria, em média nos países europeus, cerca de 0,9% do PIB em 2023, uma fracção do custo das medidas generalizadas adoptadas na Europa; acrescentar a exposição ao critério permite apoiar quem mais perde sem regressar à universalidade. Dissociação do consumo: o apoio deve assumir a forma de transferências directas de montante fixo, independentes da quantidade de combustível consumida. Assim, compensa-se a perda de poder de compra sem alterar o custo de cada litro adicional e, portanto, sem eliminar o incentivo à poupança de energia. Carácter temporário e degressivo: as medidas devem ter duração limitada e um calendário de saída fixado à partida, para evitar direitos adquiridos que onerem a despesa de forma permanente, como sucedeu com o legado de 2022.

No que respeita às empresas, é necessário distinguir três situações, porque a exposição ao choque não depende apenas da intensidade energética, mas também da capacidade de repercutir o custo nos preços de venda:

(i) nos sectores em que o custo energético é facilmente repercutível, por estarem protegidos da concorrência externa ou por a energia pesar pouco nos custos, um apoio seria uma transferência sem contrapartida e não se justifica;

(ii) nos sectores intensivos em energia e expostos à concorrência internacional, o custo não pode ser repercutido sem perda de quota de mercado, e um apoio temporário pode fazer sentido para evitar a destruição de capacidade viável enquanto o choque durar, mas não para além dele;

(iii) nas actividades em que o combustível não tem substituto de curto prazo — transportes de mercadorias e de passageiros, agricultura e pescas —, o custo acaba por ser repercutido, mas com desfasamento e com efeitos sobre muitos outros preços, dos alimentos à logística, pelo que um apoio temporário e degressivo pode suavizar o ajustamento. Nos casos (ii) e (iii), o apoio deve ser condicionado a compromissos de eficiência energética, e não um subsídio cego ao combustível consumido.

Para financiar estes apoios sem degradar o saldo, o Estado pode recorrer à tributação temporária das margens extraordinárias da refinação. O desenho é, porém, decisivo. É necessário distinguir a renda extraordinária — a margem que excede o retorno normal do capital e resulta apenas da escassez — do retorno normal, que remunera o investimento e o risco. O imposto deve, por isso, incidir sobre a margem acima de uma referência histórica, ter prazo definido e permitir deduzir o investimento. Uma tributação mal desenhada, que atinja o retorno normal ou desincentive a manutenção e a expansão da capacidade de refinação, agravaria precisamente a escassez que gerou a renda. Sendo uma medida discricionária de receita, este imposto tem ainda a vantagem de compensar o efeito dos apoios no indicador de despesa líquida.

6. A condução da política monetária do BCE e os efeitos de segunda ordem

A actuação do Banco Central Europeu perante o choque de 2026 ilustra bem a complexidade da política monetária face a choques de oferta negativos. O mandato do BCE não muda com a origem do choque: inflação de 2% no médio prazo, com expectativas ancoradas. Como explicou Christine Lagarde ao Parlamento Europeu (Lagarde, 2026b), o BCE não reage aos preços da energia; reage se vir riscos de que esses preços se enraízem na inflação, e avalia-os com três critérios: as perspectivas de inflação, a dinâmica da inflação subjacente e a força da transmissão da política monetária.

O problema para o BCE não é a subida inicial dos preços da energia, que é um ajustamento de preços relativos, mas a sua propagação persistente aos restantes preços e aos salários. Por isso, quando um choque energético é temporário e as expectativas de longo prazo permanecem ancoradas em 2%, a doutrina monetária recomenda «atravessar o choque», deixando ajustar os preços relativos sem subir as taxas de juro. O próprio choque traz parte da cura: ao reduzir o rendimento, reduz a procura e a pressão sobre os preços no médio prazo, aquilo a que Philip Lane chama «destruição de procura» (Lane, 2026). Porém, em 2026 as projecções indicavam que, a taxas constantes, a inflação ficaria acima de 2% em 2027 e 2028, isto é, apontavam para um risco de propagação. Foi este risco, e não a subida da energia em si, que tornou insuficiente a simples estratégia de «atravessar o choque».

Uma nota SUERF publicada a 1 de Outubro (Klieber, Paredes e Schroeder, 2026), com base num modelo de “quantile regression forest”, conclui que, após o fecho de Ormuz, na área do euro o risco de aumento da inflação subjacente é dominado pelas expectativas de preços de venda das empresas, e não pelos salários.

O canal a vigiar é, portanto, o das empresas, cujas expectativas podem antecipar-se aos salários. Os salários não mostram, para já, sinais de espiral: o indicador salarial do BCE aponta para 2,2% em 2026 e 2,7% a 2,8% no 1.º semestre de 2027, e as expectativas de longo prazo mantêm-se perto de 2%.

Em Portugal, o Banco de Portugal observa que as expectativas de preços de venda das empresas já reverteram a subida registada após o início do conflito, ao contrário de 2022, e que as expectativas de inflação dos consumidores estavam, em Julho, próximas dos níveis anteriores ao choque; projecta uma inflação de 3,1% em 2026, de 2,4% em 2027 e de 2,0% em 2028. Aos dois canais directos, as expectativas de preços das empresas e os salários, junta-se um terceiro, a difusão indirecta pelas cadeias de produção, que, num choque global como o de 2026, é amplificada pela subida dos preços dos bens importados intensivos em energia (Lane, 2026).

Para impedir que a inflação dos combustíveis se transforme em inflação persistente, o Conselho do BCE subiu as taxas de juro directoras em 25 pontos base em Junho e em Setembro de 2026, fixando a taxa da facilidade de depósito em 2,50%, sem pré-compromisso quanto à trajectória. É o “caminho intermédio” que Lagarde esboçara em Março (Lagarde, 2026a) e reafirmou em Setembro (Lagarde, 2026b) e que recusou qualificar como preventivo.

A decisão procura evitar dois erros históricos opostos:

(i) o erro de sub-reacção de 2022, quando o atraso no aperto deixou a inflação chegar a 10,6% e obrigou a levar a taxa de depósito de −0,50% a 4,00%;

e (ii) o erro de sobre-reacção de 2008 e 2011, quando se subiram taxas perto do pico do choque e foi preciso revertê-las meses depois, um tipo de erro que a literatura associa a uma parte relevante dos custos recessivos dos choques petrolíferos (Bernanke et al., 1997). A taxa de 2,50% coloca a política monetária num patamar moderadamente restritivo, sem precipitar a economia europeia numa contracção desnecessária.

7. A interdependência condicional entre política orçamental e monetária

A intervenção do BCE pode depender das decisões políticas de gestão do choque, nomeadamente do grau de neutralização e do aumento da despesa líquida. As duas políticas não operam em compartimentos isolados, mas a sua interacção não é linear: o sinal da relação muda com o horizonte e depende do desenho e do financiamento das medidas. Daí não decorre que o banco central seja tanto mais desafiado quanto menos se neutraliza: essa relação só vale no curto prazo.

MATRIZ DE INTERDEPENDÊNCIA DE POLÍTICAS:

O grau de neutralização determina o custo orçamental (défice e dívida) O efeito monetário: alívio no curto prazo; aperto adicional no médio prazo se a neutralização for generalizada e financiada por défice

No curto prazo, a neutralização baixa a inflação medida e substitui em parte o aperto monetário: os apoios de 2026 reduziram a inflação homóloga da área do euro em cerca de 0,2 pontos no 2.º trimestre. Mas a inflação reaparece, no mesmo montante, quando as medidas são retiradas, e as medidas de 2022 e 2023 aumentaram a sua persistência. No médio prazo, se os governos neutralizarem o choque com cortes de impostos ou apoios universais financiados por défice, mantêm a procura artificialmente elevada, travam a destruição de procura e podem obrigar o BCE a subir mais as taxas e a mantê-las elevadas por mais tempo. Se, pelo contrário, a política orçamental mantiver a disciplina e focalizar os apoios, a política monetária dispõe de margem para moderar o aperto.

O pior cenário seria o da falta de coordenação: governos a acumular dívida para subsidiar combustíveis e o banco central a subir juros para conter a inflação, com encargos mais elevados com a dívida, custos de financiamento acrescidos para as empresas e perda de competitividade. Não é este, porém, o cenário de 2026. A evidência do FMI (Atashbar et al., 2026) mostra que, das 186 decisões de política monetária que invocaram o conflito, apenas 39 foram subidas, e que a resposta monetária dependeu sobretudo de a inflação anterior ao choque estar acima da sua média histórica, e não do grau de neutralização. Na área do euro, os apoios energéticos somam cerca de 0,1% do PIB, pelo que as subidas deste ano não são atribuíveis nem à neutralização nem à sua ausência. O que pode desafiar o banco central não é a falta de neutralização, mas a neutralização mal desenhada, generalizada e financiada por défice.

8. Conclusão: quatro pilares de uma política económica coerente

O choque petrolífero de 2026 é um teste à maturidade das instituições e à lucidez das políticas públicas. Para o superar, devemos abandonar a ilusão de neutralizar a perda agregada e concentrar a política orçamental no que ela pode fazer: amortecer o impacto sobre os mais expostos. A estratégia deve assentar em quatro pilares:

(i) Respeito pelo sinal de preço : aceitar a alteração dos preços relativos, permitindo que o encarecimento dos combustíveis induza a poupança e a eficiência energéticas.

(ii) Protecção focalizada e eficiente : substituir as reduções generalizadas do ISP e do IVA por transferências directas, fixas e temporárias, atribuídas segundo um critério que combine rendimento e exposição energética; limitar o apoio às empresas aos sectores expostos à concorrência internacional e às actividades em que o combustível não tem substituto de curto prazo; e financiar parte do esforço com a tributação temporária das rendas extraordinárias da refinação.

( iii ) Cumprimento da disciplina orçamental europeia : manter a despesa líquida na trajectória acordada e corrigir o desvio acumulado, com calendário de saída anunciado para as medidas de 2026 e para o legado de 2022; o recurso à dívida só se justifica para alisar um choque claramente temporário.

iii trajectória ( iv ) Coordenação com a política monetária: assegurar que a política orçamental não sustenta a procura através de neutralização generalizada financiada por défice, permitindo ao BCE limitar-se a ajustamentos moderados e reversíveis, guiados pelos sinais de propagação aos preços e aos salários e não pela subida inicial da energia.

Só uma política económica transparente, tecnicamente sólida e socialmente equitativa permitirá à economia portuguesa e à área do euro absorver o choque de 2026, preservando a coesão social e a sustentabilidade do crescimento. O custo orçamental da neutralização cresce na razão directa do seu grau, e a ideia de que o banco central é tanto mais desafiado quanto menos se neutraliza só vale no curto prazo. A perda agregada não se neutraliza; o seu impacto sobre os mais expostos pode e deve ser amortecido.

Referências

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