A cadeira de Espanha à mesa do Conselho Europeu não ficará vazia na próxima segunda-feira, mas a sua cor política poderá ser diferente da dos últimos oito anos. A confirmar-se uma derrota de Pedro Sánchez nas eleições legislativas deste fim de semana, a União Europeia (UE) irá perder uma das poucas vozes socialistas com peso político e económico entre os maiores Estados-membros, num momento em que a direita ganha terreno nas instituições comunitárias e a família social-democrata procura preservar a sua influência.

É por isso que o desfecho eleitoral do próximo domingo, 29 de novembro, terá consequências que ultrapassam as fronteiras espanholas. Espanha é a quarta maior economia da Zona Euro e, ao longo…