O futuro da sua organização pode estar escrito nas cartas

Através de cartas com imagens e de perguntas e palavras que desafiam a lógica, o jogo tem ajudado a resolver conflitos, desenvolver a comunicação e até a melhorar processos de recrutamento.

Foneticamente parece a expressão em inglês “points of view” (pontos de vista). Mas não se deixe enganar. O método Points of You foi criado em 2006, em Israel, para desafiar a mente de profissionais de recursos humanos, gestão, coaching ou indivíduos que ambicionem melhorar a comunicação e construir mudança, nas suas vidas ou nas organizações […]