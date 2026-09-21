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O império empresarial de Buffett que nasceu de um erro e desafiou Wall Streetpremium

A Berkshire não nasceu perfeita e Buffett nunca o escondeu. Entre erros caros e compras certeiras, o Oráculo deixa uma empresa com dinheiro, escala e uma cultura que terá agora de se defender sozinha.

Quem detinha uma ação da Berkshire Hathaway no final de 1964 viu esse investimento valorizar 6.099.294% até ao final de 2025. No mesmo período, o índice S&P 500, com dividendos reinvestidos, rendeu 46.061%. A diferença resume-se a nove pontos percentuais por ano - 19,7% contra 10,5% -, e é essa taxa de juro composta, mantida ao longo de 61 anos, que explica por que razão a saída anunciada nesta sexta-feira por Buffett da presidência do conselho de administração da Berkshire tem um peso enorme, tanto para os acionistas da sua empresa como para milhões de investidores em todo o mundo.

Warren Buffett, que assumiu o controlo da empresa em 1965 num negócio que nasceu de um desentendimento sobre menos de um oitavo de dólar, transformou uma têxtil em declínio num conglomerado avaliado…

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