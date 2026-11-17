O discurso político assenta no crescimento da economia, mas aumenta o descontentamento popular com base no custo de vida. Não é (só) por causa da habitação e os números explicam parte desta perceção.
"Quem exerce funções públicas tem o dever de ser verdadeiro para com o país", dizia o primeiro-ministro, há semanas, numa declaração sobre habitação em horário nobre. "Os indicadores financeiros e económicos de Portugal estão sólidos, a nossa economia cresce, o emprego está em níveis altíssimos e a credibilidade do país é muito muito reconhecida a nível internacional", elencava. Só que há um "mas": é que também "é verdade" que o país tem "muitos problemas para ultrapassar" e "um problema grave na habitação".
À primeira vista e em termos agregados, os indicadores mostram robustez. A economia portuguesa tem crescido acima da média europeia na última década, à exceção de 2020 e 2021, anos marcados pela…
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O país que cresce e não sente: A economia está melhor, mas a perceção é de que se vive pior?
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