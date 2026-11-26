O verdadeiro sucesso da transição energética portuguesa mede-se pelo seu contributo para o aumento da produtividade, da competitividade da economia e do nível de vida dos portugueses.
Portugal dispõe de condições naturais particularmente favoráveis à produção de energia renovável, que se têm traduzido numa importante vantagem competitiva ao nível dos preços da eletricidade para as empresas, reforçada nos últimos anos pela alteração das condições de competitividade energética na Europa na sequência da guerra na Ucrânia.
Num país que há décadas enfrenta dificuldades em aumentar a produtividade, atrair investimento produtivo de elevado valor acrescentado e convergir com o nível de vida médio da União Europeia (UE), a disponibilidade…
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O paradoxo energético português: muitas renováveis, mas uma vantagem competitiva subaproveitada
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