Novo modelo de fair play financeiro prevê regras mais apertadas para os gastos com jogadores, mas também um maior escrutínio sobre os orçamentos e sobre origem do dinheiro investido no futebol.
A Liga Portugal prepara uma revolução na forma como pretende controlar as finanças dos clubes, ultrapassar os problemas financeiros que têm marcado o futebol nacional nos últimos anos -- muitos dos quais culminaram em salários em atraso e na falência de emblemas históricos -- e valorizar o próprio futebol. Em cima da mesa está um novo modelo de fair play financeiro para as sociedades desportivas da primeira e da segunda liga, que já foi apresentado na Cimeira de Presidentes realizada na semana passada. O plano visa criar condições de sustentabilidade para os clubes de forma a tornar o futebol mais atrativo, isto quando a centralização dos direitos televisivos avança para a fase decisiva.
A proposta apresentada pela direção de Reinaldo Teixeira aos presidentes dos clubes prevê regras mais apertadas para os gastos com jogadores, mas também um maior escrutínio sobre os orçamentos e sobre origem…
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O plano da Liga Portugal para revolucionar o futebol
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