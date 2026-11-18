A Liga Portugal prepara uma revolução na forma como pretende controlar as finanças dos clubes, ultrapassar os problemas financeiros que têm marcado o futebol nacional nos últimos anos -- muitos dos quais culminaram em salários em atraso e na falência de emblemas históricos -- e valorizar o próprio futebol. Em cima da mesa está um novo modelo de fair play financeiro para as sociedades desportivas da primeira e da segunda liga, que já foi apresentado na Cimeira de Presidentes realizada na semana passada. O plano visa criar condições de sustentabilidade para os clubes de forma a tornar o futebol mais atrativo, isto quando a centralização dos direitos televisivos avança para a fase decisiva.

A proposta apresentada pela direção de Reinaldo Teixeira aos presidentes dos clubes prevê regras mais apertadas para os gastos com jogadores, mas também um maior escrutínio sobre os orçamentos e sobre origem…