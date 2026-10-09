O fim do PRR, os juros em alta e o reforço das contribuições sociais redesenham as contas públicas de 2027. Dos impostos às pensões, as contas que levam a um excedente de 275 milhões de euros.
As contas públicas vão fechar 2027 com um excedente de 275 milhões de euros, o equivalente a 0,1% do PIB, segundo o relatório da proposta de Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), entregue na quinta-feira na Assembleia da República.
O valor é medido em contas nacionais, a ótica que serve de referência às regras orçamentais europeias, e fica 12 milhões acima dos 263 milhões de euros que o Governo inscreveu no…
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