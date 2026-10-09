Orçamento do Estado 2027

O que o Estado ganha, o que gasta e o que lhe fica no bolso. Todas as contas do Orçamento do Estado para 2027premium

O fim do PRR, os juros em alta e o reforço das contribuições sociais redesenham as contas públicas de 2027. Dos impostos às pensões, as contas que levam a um excedente de 275 milhões de euros.

As contas públicas vão fechar 2027 com um excedente de 275 milhões de euros, o equivalente a 0,1% do PIB, segundo o relatório da proposta de Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), entregue na quinta-feira na Assembleia da República.

O valor é medido em contas nacionais, a ótica que serve de referência às regras orçamentais europeias, e fica 12 milhões acima dos 263 milhões de euros que o Governo inscreveu no…

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Há quem poupe 698 euros com mexidas no IRS. Veja simulações

Isabel Patrício, Leonor Gonçalves,

Simulações da EY mostram que solteiro com salário de 1.500 euros vai poupar 36,57 euros com mudanças no IRS previstas no OE2027. Mas há quem "ganhe" mais. Salário de 10 mil euros poupará 698 euros.

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