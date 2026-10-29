Uma economia sustentável não é apenas aquela que consegue cumprir regras europeias ou estabilizar o rácio da dívida.
Uma economia não se torna sustentável apenas porque o Estado apresenta contas equilibradas. A sustentabilidade das finanças públicas é necessária, mas não se confunde com a capacidade de um país para criar riqueza, oferecer empregos qualificados, assegurar habitação acessível e financiar o Estado social nas próximas décadas. É neste segundo teste, mais exigente, menos imediato e politicamente menos cómodo, que importa apreciar a proposta de Orçamento do Estado para 2027 (OE 2027).
Seria errado ignorar alguns instrumentos, ou exigir que um orçamento anual detalhe todas as reformas da educação, da justiça ou da organização do Estado. O Orçamento não é o lugar onde se…
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OE2027, não chega ter contas equilibradas para sustentar a economia
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