Orçamento do Estado 2027

Orçamento para 2027 assenta em investimento ambicioso e margem orçamental apertadapremium

Orçamento do Estado para 2027 vive entre a ambição do investimento e um crescimento da despesa que deixam o ministro no limiar do cumprimento das regras de Bruxelas.

Um Governo otimista sobre o crescimento da economia no próximo ano e confiante no controlo das contas públicas. É esta a principal ilação a retirar da proposta do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), entregue na quinta-feira no Parlamento. No entanto, não está isenta de fragilidades. Ao mesmo tempo consolida a estratégia dos últimos anos e é vazia de medidas, não trazendo também qualquer novos apoios para fazer face ao aumento do custo de vida.

Quando, às 16 horas, Joaquim Miranda Sarmento se dirigiu ao palco instalado no Salão Nobre do Ministério das Finanças, em Lisboa, ia munido de um discurso com uma mensagem clara: a estratégia…

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Medidas de política com impacto negativo de 1,1 mil milhões

Diogo Mendo Fernandes,

Entre as principais medidas de política orçamental, o Governo estima um aumento da despesa de 1.048 milhões de euros e de perda de receita de 84 milhões de euros.

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