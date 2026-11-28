Após a primeira reunião à frente do Banco Central Europeu (BCE), nos idos de 2019, Christine Lagarde optou por descrever-se como sendo uma “coruja” para se afastar do eterno debate entre ‘pombas’ e ‘falcões’ que costumam distinguir as duas fações da política monetária.

Sete anos depois, o seu sucessor, Pablo Hernández de Cos, também deverá provavelmente escapar a essa dicotomia.