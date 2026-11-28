Sucessor de Christine Lagarde chega num momento de elevada incerteza económica e geopolítica. Espanhol é visto como um moderado, capaz de conciliar posições e evitar ruturas na política monetária.
Após a primeira reunião à frente do Banco Central Europeu (BCE), nos idos de 2019, Christine Lagarde optou por descrever-se como sendo uma “coruja” para se afastar do eterno debate entre ‘pombas’ e ‘falcões’ que costumam distinguir as duas fações da política monetária.
Sete anos depois, o seu sucessor, Pablo Hernández de Cos, também deverá provavelmente escapar a essa dicotomia.
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Pablo Hernández de Cos, a nova “coruja” que vai liderar o BCE
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