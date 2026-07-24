Para que serve um Ministério da Educação?

Um exercício de destruição criativa: o método Phoenix Encounter do INSEAD aplicado, sem misericórdia, à máquina que, até agora, ninguém se tinha atrevido a repensar, escreve Pedro Santa Clara.

Metade dos portugueses não está satisfeita com a educação que o país lhes dá. Segundo o inquérito de confiança da OCDE, em 2023 apenas 50% da população se dizia satisfeita com os serviços de educação — abaixo da média da OCDE, de 57%, e a uma distância abissal dos 81% da Finlândia ou dos 74% da Dinamarca. E esta é, talvez, a parte menos inquietante do diagnóstico.

O modelo continua a ser o de sempre: turmas de trinta alunos da mesma idade, sentados em filas, a ouvir um professor debitar um programa nacional, ciclo após ciclo, tal como há cinquenta anos. Os resultados não são um desastre — nos testes PISA de 2022, Portugal ficou praticamente na média da OCDE, com 472 pontos a matemática, 477 a leitura e 484 a ciências. Mas a trajetória é de queda: a matemática caiu vinte e um pontos desde 2018, mais do que a média da OCDE, e três em cada dez alunos de quinze anos já não demonstram sequer competências mínimas nessa disciplina. O país que subira de forma notável na primeira década deste século está a escorregar de volta.

E a sala de aula está a envelhecer de forma perigosa. Em 2013, um terço dos professores tinha mais de cinquenta anos; hoje são 57%. A idade média ronda os 51 anos — a segunda mais alta da OCDE — e há, em todo o país, menos de mil e duzentos docentes com menos de trinta anos. Uma geração inteira aproxima-se da reforma sem substitutos à vista: o Conselho Nacional de Educação estima que mais de metade dos professores em funções estará reformada dentro de uma década. Ao envelhecimento junta-se o desânimo e o conflito permanente — greve ao sobretrabalho pelo sétimo ano consecutivo, greves nacionais, greves contra cada nova prova — num braço-de-ferro que já não tem memória de quando começou. E, ano após ano, milhares de alunos começam o ano letivo sem professor a uma ou mais disciplinas.

Portugal é o único país do continente que coloca os professores nas escolas através de um concurso nacional gerido a partir de Lisboa, retirando a cada escola o poder de escolher quem ensina os seus alunos. Até o representante dos colégios privados lhe chama, sem rodeios, um sistema estalinista — e não esconde que a liberdade de escolher e de manter o seu próprio corpo docente é uma das razões pelas quais o privado lhe ganha terreno.

No centro desta máquina está uma singularidade europeia: Portugal é o único país do continente que coloca os professores nas escolas através de um concurso nacional gerido a partir de Lisboa, retirando a cada escola o poder de escolher quem ensina os seus alunos. Até o representante dos colégios privados lhe chama, sem rodeios, um sistema estalinista — e não esconde que a liberdade de escolher e de manter o seu próprio corpo docente é uma das razões pelas quais o privado lhe ganha terreno.

Porque é isso que está a acontecer: quem pode, sai. A procura pelo ensino privado tem subido de forma persistente, sobretudo onde a classe média se concentra. Um em cada quatro alunos do ensino secundário estuda já no privado; em Lisboa, a maioria das escolas já não é pública. São famílias que pagam a educação duas vezes — uma pelos impostos que financiam a escola pública de que desistiram, outra pela propina do colégio em que afinal confiam. Não há voto de desconfiança mais eloquente do que o dos pais que pagam a dobrar para não usar aquilo que já financiaram.

E não se julgue que a escola pública é barata. Medida contra a riqueza do país, é cara: a despesa por aluno equivale a 31% do PIB per capita, contra 27% na média da OCDE. Portugal gasta em educação, em proporção do que tem, mais do que a generalidade dos seus pares europeus — e recebe em troca resultados medianos e a insatisfação de metade da população. Pior ainda, a qualidade é profundamente desigual: os rankings anuais das escolas repetem, ano após ano, o mesmo retrato — um punhado de colégios e de escolas públicas de elite no topo, e uma longa cauda de estabelecimentos onde o código postal da criança continua a decidir, em boa parte, o que ela vai aprender.

Tudo isto se passa sobre um chão que se afunda: em pouco mais de uma década, o país perdeu mais de trezentos mil alunos por força da demografia, com a imigração — sobretudo brasileira — a amortecer apenas parte da queda. Temos, portanto, um sistema ao mesmo tempo caro para a nossa riqueza, mediano nos resultados, envelhecido, conflituoso, desigual, a perder alunos e a perder a confiança de quem serve. É, numa palavra, um candidato ideal a uma reforma verdadeiramente radical.

E, contra todas as probabilidades, apareceu um ministro disposto a mexer.

Fernando Alexandre fez aquilo que quase nenhum ministro português faz: cortou. Não prometeu cortar, não encomendou um estudo sobre cortar, não criou um grupo de trabalho para refletir sobre a possibilidade de vir a cortar. Cortou. A reforma orgânica do Ministério da Educação, Ciência e Inovação, aprovada em Conselho de Ministros e concretizada no Decreto-Lei n.º 99/2025, fundiu dezoito entidades em sete e reduziu os dirigentes de quarenta e cinco para vinte e sete. Pelos números que o próprio ministro tem apresentado, o pessoal dos serviços centrais foi reduzido para metade e os cargos dirigentes em cerca de 40%, com uma poupança anual anunciada na ordem dos cinquenta milhões de euros. Extinguiu a Direção-Geral da Educação, a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Num país onde o organigrama do Estado é tratado como património classificado, e onde a palavra reforma costuma designar a criação de mais um observatório, isto é coragem verdadeira.

E, no entanto, não chega. Não porque seja excessivo — porque é tímido. Uma reforma que reorganiza as caixas do organigrama continua a aceitar, sem a examinar, a pergunta que devia vir antes de todas as outras: para que servem, afinal, as caixas? Fundir doze direções-gerais em cinco entidades responde à pergunta “quantas caixas?”. Não responde à pergunta “porquê estas funções?”. E é essa a única pergunta que verdadeiramente interessa, porque é a única cuja resposta pode ser “nenhuma”.

Existe um método, desenhado para empresas, cuja razão de ser é precisamente forçar esta pergunta. Vale a pena roubá-lo para a coisa pública, porque a coisa pública é o único lugar onde ele nunca é usado — e o único onde é mais necessário.

O método: incendiar a própria casa

O Phoenix Encounter Method nasceu no INSEAD, na obra que Ian Woodward, Paddy Padmanabhan e Sameer Hasija publicaram em 2020 com Ram Charan, a partir do trabalho com mais de mil e quinhentos executivos. A ideia central é brutal na sua simplicidade: pegar na própria organização e queimá-la. Assumir o papel de um inimigo com recursos ilimitados — um concorrente, uma tecnologia, uma mudança de regime — que se propõe destruí-la, e planear essa destruição com toda a energia de quem a deseja de facto. Só depois de a ver reduzida a cinzas se pergunta o que valia a pena reconstruir. A fénix é o símbolo escolhido de propósito: a organização que arde deliberadamente para renascer mais forte, em vez de arder por acidente e desaparecer para sempre.

A primeira, Phoenix Seeking, é a de confrontar os velhos pressupostos e varrer o horizonte à procura das ameaças e das oportunidades que a rotina esconde. A segunda, Phoenix Burning, é o campo de batalha propriamente dito, e divide-se em dois movimentos: o Extreme Attack, em que a equipa se põe na pele de quem quer aniquilar a organização e desenha o ataque mais devastador que conseguir imaginar; e a Horizon Defense, em que se pergunta o que, de tudo o que existe, merece de facto ser defendido no longo prazo. A terceira fase, Phoenix Rising, transforma o que se aprendeu no incêndio num Future-Facing Blueprint — a planta do que renasce.

O método organiza-se em três fases. A primeira, Phoenix Seeking, é a de confrontar os velhos pressupostos e varrer o horizonte à procura das ameaças e das oportunidades que a rotina esconde. A segunda, Phoenix Burning, é o campo de batalha propriamente dito, e divide-se em dois movimentos: o Extreme Attack, em que a equipa se põe na pele de quem quer aniquilar a organização e desenha o ataque mais devastador que conseguir imaginar; e a Horizon Defense, em que se pergunta o que, de tudo o que existe, merece de facto ser defendido no longo prazo. A terceira fase, Phoenix Rising, transforma o que se aprendeu no incêndio num Future-Facing Blueprint — a planta do que renasce. E o método insiste numa figura dupla de líder: o Sonhador e o Executante, quem imagina o edifício novo e quem o constrói pedra a pedra.

Por que razão é isto especialmente necessário no Estado? Porque à empresa o fogo chega de fora, e chega sozinho. Chama-se mercado. A empresa que não se reinventa é incendiada por um concorrente que a faz melhor, e desaparece; o receio dessa chama é o que a mantém desperta. A máquina pública nunca arde. Não tem concorrentes, não tem falência, não tem cliente que possa levar o seu dinheiro para outro lado. Um ministério pode ser medíocre durante quarenta anos e permanecer exatamente onde está, com o mesmo orçamento a crescer todos os anos. É por isso que, no Estado, o incêndio tem de ser ateado por dentro e de propósito — porque é o único que alguma vez irá acontecer. E é por isso que um método concebido para obrigar administradores acomodados a imaginar a sua própria ruína é, transposto para o setor público, quase uma questão de higiene democrática.

Primeira fase: confrontar o pressuposto

O pressuposto que ninguém examina, em Portugal, é que educar é uma função do Estado no sentido de ser uma coisa que o Estado faz com as próprias mãos. Que o Ministério da Educação é dono das escolas, empregador dos professores, proprietário dos edifícios, autor dos manuais, definidor da pedagogia, gestor das carreiras e organizador dos horários de mais de um milhão de crianças. Chamemos-lhe o modelo do Ministério-proprietário: o Estado não garante a educação, o Estado é a educação.

Já houve quem dissesse o contrário em voz alta. Em 2011, pouco antes de assumir a pasta, Nuno Crato defendeu que o Ministério da Educação “devia ser implodido”, que devia desaparecer e dar lugar a algo muito mais simples, que “não tivesse a Educação como pertença, mas… como missão” — uma função reguladora genérica, dedicada sobretudo a avaliar o que se passa. Era uma provocação, e ficou-se por isso. Mas era a provocação certa, porque colocava a pergunta no sítio exato: não como reorganizar o Ministério, mas se existe alguma razão para ele ser aquilo que é.

A fase de Phoenix Seeking obriga a despir o edifício até ao osso e a perguntar o que resta quando tiramos tudo. O que resta é um interesse público genuíno e irredutível: uma sociedade tem razões sérias para querer que todas as crianças sejam educadas — pela cidadania que isso constrói, pela mobilidade que permite, pela proteção dos mais frágeis, pelos ganhos que se derramam sobre todos. Esse interesse é real e justifica a intervenção do Estado. Mas justifica exatamente quatro coisas: pagar para que a educação exista, garantir que ninguém fica de fora, definir um mínimo exigível e medir se ele é cumprido, e proteger as crianças. Não justifica que seja o Estado a possuir os edifícios, a empregar centralmente os professores, a imprimir os livros, a gerir as bibliotecas ou a ditar como se ensina a tabuada. A distância entre estas quatro funções e as dezoito entidades — ou mesmo as sete — mede a dimensão do incêndio que falta atear.

Segunda fase: o ataque extremo

Passemos à batalha. No Extreme Attack, deixo de ser o defensor do Ministério e torno-me o seu carrasco. Se eu quisesse destruir o atual Ministério da Educação — provar que é dispensável, torná-lo irrelevante — onde atacaria?

Atacaria primeiro a maior peça da máquina: a colocação centralizada de professores. Todos os anos, o Estado central conduz uma operação logística de escala soviética para afetar dezenas de milhares de docentes a milhares de escolas que não os escolheram e a que eles não se candidataram individualmente. É um sistema que trata professores como contentores num porto e escolas como prateleiras, e que produz o resultado previsível: turmas sem professor a meio do ano, docentes a atravessar o país para lugares que não querem, diretores sem poder para construir uma equipa. Um atacante não precisaria de argumentar contra isto. Bastaria mostrá-lo a funcionar.

O diretor de uma escola pública portuguesa vive uma impotência que envergonharia qualquer gestor: não escolhe os professores que recruta, não pode despedir os que não trabalham, não pode promover os que se distinguem nem recompensar de forma alguma o mérito. A progressão não premeia o talento — premeia o calendário. Sobe-se de escalão por tempo de serviço e por uma avaliação em que a menção de “Bom”, exigida para progredir, é quase automática; quem pede observação de aulas e depois desiste fica, ainda assim, com o “Bom” garantido.

E a colocação é apenas o princípio. O diretor de uma escola pública portuguesa vive uma impotência que envergonharia qualquer gestor: não escolhe os professores que recruta, não pode despedir os que não trabalham, não pode promover os que se distinguem nem recompensar de forma alguma o mérito. A progressão não premeia o talento — premeia o calendário. Sobe-se de escalão por tempo de serviço e por uma avaliação em que a menção de “Bom”, exigida para progredir, é quase automática; quem pede observação de aulas e depois desiste fica, ainda assim, com o “Bom” garantido. Quando um governo ousou criar uma prova que aferisse os conhecimentos dos próprios professores, a resistência foi tal que a prova acabou revogada poucos anos depois. E o salário segue a mesma lógica: baixo à entrada — cerca de mil e setecentos euros ao início — e alto ao fim, perto de três mil e setecentos no topo, mais de três vezes o salário mínimo e bem acima do salário mediano do país, mas em nenhum ponto ligado a fazer bem ou mal o trabalho. Nenhuma organização do mundo é excelente quando os seus gestores não podem escolher, recompensar nem afastar ninguém, e quando se sobe apenas por se ter durado.

Ao poder sobre as pessoas junta-se o poder sobre o dinheiro — e aqui Portugal é também um caso extremo. Poucos sistemas na OCDE são tão centralizados como o nosso: 82% dos fundos públicos da educação passam pelo poder central, quase o dobro da média de 43%, e apenas cerca de 15% das decisões sobre as escolas são tomadas nas próprias escolas, quando a média da Organização ultrapassa os 30%. Um diretor português não controla nem quem ensina nem o dinheiro com que ensina. Comanda um navio cujo leme está em Lisboa. O atacante nem precisa de se esforçar: basta perguntar como se pode exigir excelência a quem não segura nenhuma das duas alavancas que a produzem.

Atacaria depois o monopólio do currículo e a máquina da avaliação em papel. Num mundo em que qualquer criança tem acesso, no telemóvel, a um explicador incansável movido a inteligência artificial, a pretensão de que uma direção-geral em Lisboa define centralmente a sequência exata em que se aprende é um anacronismo à espera de ser desmontado. O próprio ministro admitiu, em julho de 2026, que há “obviamente” resistências à digitalização dos exames — e sugeriu que a própria reforma orgânica alimentou essas resistências. O atacante sorri: a máquina que se defende do digital é uma máquina que confessa que o seu valor estava no papel.

O que o Extreme Attack revela é desconfortável: quase nada do que o Ministério faz precisa de ser feito centralmente, e boa parte não precisa de ser feita pelo Estado de todo. O edifício é enorme não porque a missão seja enorme, mas porque confundimos a missão com a propriedade.

O que se defende: a Horizon Defense

A Horizon Defense faz a pergunta inversa e igualmente severa: de tudo isto, o que é que eu, honestamente, defenderia até ao fim, porque a sua perda destruiria algo que importa? A resposta é curta, e é o coração deste artigo — a resposta à pergunta sobre que funções um Ministério deve verdadeiramente ter.

Primeira função: financiar. O Estado deve garantir que existe dinheiro para educar cada criança, e distribuí-lo com equidade — mais para quem parte de mais longe. A forma mais limpa de o fazer é deixar que o dinheiro siga o aluno, numa espécie de mochila que cada família leva à escola que escolhe, pública ou não. É a função que só o Estado pode assegurar, porque só ele pode redistribuir. E acaba, de caminho, com a injustiça que atravessa o diagnóstico: quando o dinheiro segue a criança, a família que escolhe uma escola fora do Estado deixa de pagar duas vezes.

Segunda função: definir o mínimo e medir. O Estado deve fixar um piso — o que qualquer criança tem o direito de saber ao fim de cada ciclo — e depois avaliar, com rigor e independência, se esse piso está a ser atingido, publicando os resultados sem pudor. Definir o mínimo não é ditar o método; é o contrário de o ditar. É o regulador de Crato, não o proprietário.

Terceira função: garantir o acesso universal e proteger as crianças. A rede de segurança que assegura que nenhuma criança fica sem escola e que nenhuma escola se torna um lugar de abuso ou de negligência. É a função de guarda, e é inegociável.

Quarta função: um pequeno centro estratégico, capaz de pensar o sistema a dez e a vinte anos, e de fechar o que deixou de servir. Pequeno é a palavra que importa.

Tudo o resto — operar escolas, colocar professores, gerir edifícios e carreiras, imprimir manuais, coordenar bibliotecas — sai do Ministério. Desce para escolas verdadeiramente autónomas, para os municípios, para as famílias, para a sociedade civil. O Ministério que resta cabe em três ou quatro organismos: uma agência de financiamento, uma autoridade independente de currículo, avaliação e dados, uma inspeção, e um centro estratégico enxuto. É menos do que as sete entidades que a reforma criou — e, sobretudo, é outra coisa. Não é um Ministério mais pequeno a fazer o mesmo. É um Ministério que troca a propriedade pela missão.

Terceira fase: o desenho do que renasce

Antes de desenhar o que renasce, há que olhar para a maior das cinzas e vê-la como aquilo que verdadeiramente é. A falta de professores é tratada como uma catástrofe a remendar — com mais horas extraordinárias, com a descida das exigências de entrada, com o adiamento das reformas. É o contrário disso: é a maior oportunidade de mudar o modelo de ensino em meio século. O modelo que já não conseguimos preencher — trinta alunos em filas a ouvir um adulto debitar matéria — é precisamente o modelo que a tecnologia tornou obsoleto. Perante uma inteligência artificial que explica, corrige e personaliza melhor, e mais barato, do que qualquer aula expositiva, o perigo deixou de ser não ter professores a despejar informação; passou a ser continuar a formá-los e a pagá-los para o fazer.

O que a escola tem de ensinar já não é a informação que a máquina distribui de graça, mas aquilo que a máquina não dá: a autonomia de pensar, a capacidade de resolver problemas reais cujos resultados têm mesmo de funcionar, o trabalho em equipa, o julgamento na incerteza. É o princípio de escolas como a 42 — sem aulas nem professores no sentido antigo — onde se aprende entre pares a construir coisas que ou funcionam ou não, e onde a IA é uma ferramenta que o aluno comanda em vez de ser a muleta onde se esconde. Neste mundo o professor não desaparece: deixa de ser o repetidor de um manual para passar a ser aquilo de que há mais falta, um mentor. E um bom mentor, amplificado por boas ferramentas, chega a muito mais alunos do que o velho modelo alguma vez permitiu. A escassez, bem usada, não se remedeia — aproveita-se para trocar de modelo.

O Phoenix Rising transforma o incêndio numa ave. E aqui a reforma de Fernando Alexandre, lida com generosidade, já contém o ovo — desde que se recuse a parar a meio. O EduQA, o novo Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação, está a um passo de ser a autoridade independente de padrões e avaliação de que falei; falta cortar-lhe o cordão umbilical ao poder político e dar-lhe verdadeira independência, como se faz a um banco central. A AGSE, a Agência para a Gestão do Sistema Educativo, foi desenhada para gerir o sistema — mas devia ser reconcebida como a espinha dorsal financeira e de dados que encaminha o orçamento até cada escola autónoma e publica os resultados, e não como um novo andar de comando. A transferência de competências para as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, com um vice-presidente para a educação, é meio passo na direção certa e meio passo na errada: descentralizar para uma burocracia regional não é descentralizar para as escolas e para as famílias. O euro não pode parar na CCDR. Tem de chegar à escola e, no limite, seguir a criança.

A reforma acertou no verbo — reduzir, fundir, extinguir — e hesitou no complemento. Reduziu entidades quando devia ter reduzido funções. Fundiu caixas quando devia ter devolvido poder. O desenho que renasce das cinzas não é um organigrama com menos retângulos: é um sistema em que o dinheiro, e portanto o poder, mudou de mãos, das mãos do centro para as mãos de quem está diante das crianças.

Quem já ardeu e renasceu

Nada disto é utopia: há um século que um país o faz. Nos Países Baixos, a liberdade de ensino está inscrita na Constituição desde 1917. Qualquer pessoa pode fundar uma escola; o dinheiro público segue o aluno e paga por igual escolas públicas e privadas, com uma dotação reforçada — mais do dobro — para as crianças de meios desfavorecidos. As escolas são autónomas a sério: contratam e despedem professores, gerem o próprio orçamento, definem o projeto. O Estado não gere escolas; financia, fixa padrões e inspeciona. Dois em cada três alunos frequentam escolas de gestão privada mas gratuitas, e o sistema no seu conjunto fica acima da média da OCDE. É, quase à letra, o Ministério-regulador que aqui defendo — a funcionar há três gerações.

A Estónia é hoje o primeiro país da Europa no PISA, e chegou lá confiando nas escolas e nos professores: cada escola desenha o seu currículo dentro de um quadro nacional, contrata quem quer, escolhe os métodos e os manuais — a Estónia lidera o mundo na liberdade dada aos professores para moldarem o que ensinam. A autonomia não degenera em caos porque é contrabalançada por três âncoras: uma formação de professores exigente, um currículo-base nacional e uma avaliação externa que verifica, sem apelo, se as aprendizagens acontecem.

A Estónia ensina a mesma lição por outro caminho. É hoje o primeiro país da Europa no PISA, e chegou lá confiando nas escolas e nos professores: cada escola desenha o seu currículo dentro de um quadro nacional, contrata quem quer, escolhe os métodos e os manuais — a Estónia lidera o mundo na liberdade dada aos professores para moldarem o que ensinam. A autonomia não degenera em caos porque é contrabalançada por três âncoras: uma formação de professores exigente, um currículo-base nacional e uma avaliação externa que verifica, sem apelo, se as aprendizagens acontecem. Autonomia com prestação de contas: é a fórmula inteira. E, num aviso que nos devia gelar, nem a Estónia escapa à doença que nos consome — também ali a falta de professores e os salários baixos começam a ameaçar o milagre.

A Nova Zelândia foi mais longe e mais depressa. Em 1989, com a reforma a que chamou Tomorrow’s Schools, aboliu de um só golpe as estruturas regionais do ministério e entregou cada escola a um conselho de pais e da comunidade, que passou a governá-la. Trinta e cinco anos depois, o modelo continua de pé. Não é um conto de fadas — houve que corrigir, mais tarde, alguns efeitos sobre a equidade — mas prova que a devolução radical do poder às escolas é possível num país desenvolvido, e não o fim do mundo que a máquina promete sempre que se lhe toca.

E há a lição pela negativa, que um liberal honesto não pode escamotear. A Suécia introduziu em 1992 o cheque-ensino mais ousado da Europa: o dinheiro segue o aluno e escolas privadas, incluindo com fins lucrativos, competem com as públicas. A liberdade foi real; os resultados, ambíguos. Sem âncoras suficientes, o sistema gerou inflação de notas e mais segregação social, e a queda do PISA sueco tornou-se munição para todos os inimigos da escolha. A lição não é que o cheque-ensino falha — é que o cheque, sozinho, não chega. Sem currículo-base, sem avaliação externa credível, sem financiamento reforçado para os desfavorecidos e sem regras que impeçam as escolas de escolher os alunos, a liberdade degenera. A diferença entre o êxito holandês e o tropeço sueco não está em haver mercado; está em haver, ao mesmo tempo, um regulador com dentes. Que é, precisamente, a função que a reforma portuguesa começou a esboçar no EduQA — e que teria de levar até ao fim.

Como não ser devorado pela máquina

Falta a pergunta mais difícil, e a mais honesta: como se faz uma mudança destas sem ser completamente sabotado pela máquina que se quer reformar? Porque a máquina não morre calada. Tem armas, e usa-as todas.

A primeira arma é a lentidão. A máquina raramente diz não; diz “ainda não”, diz “falta regulamentar”, diz “não há condições no terreno”. A reforma de Alexandre já sentiu esta arma na pele: criaram-se entidades no papel sem que existissem, no terreno, as condições para as pôr a funcionar, e o intervalo entre o decreto e a realidade converteu-se em desorganização. A segunda arma é a narrativa: cada falha de transição é imediatamente rebatizada como prova de que a reforma é o problema. O “caos nos exames” atribuído ao corte de pessoal é o exemplo perfeito — a máquina fere-se e culpa a faca. A terceira arma é o sindicato, que traduz qualquer reorganização como “desmantelamento do serviço público”, uma frase concebida para transformar eficiência em traição.

Houve falhas reais — provas por corrigir, plataformas em baixo, milhares de classificações revistas —, e isso é indesculpável. Mas veja-se a velocidade e a coordenação com que uma falha de execução se converteu numa exigência de cabeça: o STOP e a Fenprof a pedir a demissão do ministro, o Bloco a acusá-lo de mentir, o PCP a requerer um debate de urgência no Parlamento, o PS a falar em “negligência grosseira” — o mesmo PS que antes defendera a digitalização que agora dizia ser um escândalo.

E estas armas raramente disparam isoladas. O que as torna mortíferas é a facilidade com que se combinam num coro afinado: os sindicatos dão o mote, uma parte da comunicação social amplifica-o, os comentadores do costume glosam-no e os partidos à esquerda convertem-no em moção. A digitalização dos exames de 2026 foi o ensaio geral perfeito. Houve falhas reais — provas por corrigir, plataformas em baixo, milhares de classificações revistas —, e isso é indesculpável. Mas veja-se a velocidade e a coordenação com que uma falha de execução se converteu numa exigência de cabeça: o STOP e a Fenprof a pedir a demissão do ministro, o Bloco a acusá-lo de mentir, o PCP a requerer um debate de urgência no Parlamento, o PS a falar em “negligência grosseira” — o mesmo PS que antes defendera a digitalização que agora dizia ser um escândalo. É a assinatura da máquina: quando o erro é seu, chama-lhe aprendizagem; quando é de quem a quer reformar, chama-lhe demissão. Tem muitas armas, e não hesita em usá-las todas ao mesmo tempo.

Mas a arma mais subtil, e a mais eficaz, é a reabsorção. O ministro fez questão de sublinhar que a redução de metade do pessoal central não implicou um único despedimento: os trabalhadores foram reafetados, sobretudo às escolas. É politicamente hábil e humanamente decente. E é, ao mesmo tempo, o calcanhar de Aquiles de toda a operação. Uma cabeça que se desloca dentro do Estado não é uma cabeça que se eliminou; é uma cabeça que pode regressar. E uma função que não foi extinta por lei — apenas mudada de sítio — volta a crescer, porque a lei que a exigia continua lá. A máquina é uma hydra: cortar cabeças sem cortar os pescoços legais é jardinagem, não é cirurgia.

Daqui saem as regras de quem quer reformar sem ser devorado. A primeira: cortar funções e leis, não pessoas. A cabeça reafetada volta; a função revogada não. A segunda, a mais poderosa: mudar os incentivos, não o organigrama. Quando o dinheiro segue o aluno, a autonomia torna-se auto-executável — a escola defende a sua liberdade porque é ela que passa a segurar o orçamento, e nenhuma direção-geral consegue reconquistar um poder que já não controla a bolsa. Reorganizar caixas sem mexer em quem controla o dinheiro deixa a máquina intacta por baixo da tinta fresca.

A terceira regra: criar os vencedores antes que os perdedores se organizem. A burocracia central é pequena, concentrada e organizada; os pais e os diretores de escolas autónomas são um exército enorme mas disperso. É a lógica do rent-seeking ao contrário — normalmente é o interesse concentrado que derrota o interesse difuso, e a reforma tem de inverter deliberadamente essa aritmética, dando aos muitos uma razão imediata e tangível para a defender. A quarta: velocidade e irreversibilidade, porque a máquina vence pelo tempo, e um facto consumado vale mais do que dez decretos reversíveis. A quinta: a transparência como arma — publicar tudo, resultados escola a escola, custos serviço a serviço, porque o sol é o melhor desinfetante e a máquina só sobrevive na penumbra.

E há a lição que Gordon Tullock nos deixou e que convém não esquecer: quem ocupa os lugares capitalizou-os. Investiu uma carreira inteira naquela posição, naquele poder, naquele acesso, e defendê-los-á com a sinceridade desesperada de quem defende não um privilégio mas uma hipoteca. A resistência não será cinismo; será convicção. Por isso não se reforma a máquina pedindo-lhe licença. Reforma-se contornando-a, mudando as regras por baixo dela, e criando, do lado de fora, uma realidade que ela já não consegue reabsorver.

A coisa pública precisa de fogo

A empresa renova-se porque o mercado a incendeia. O Estado nunca arde por si — e por isso apodrece devagar, ao longo de décadas, sem que ninguém repare, porque não há concorrente que o obrigue a acordar. O método Phoenix é, no fundo, uma forma de importar para dentro do Estado o fogo que o mercado nunca lhe leva: um incêndio imaginado, ateado de propósito, para poupar o país ao incêndio real que seria o colapso silencioso de um sistema educativo que já não prepara ninguém para o mundo que aí vem.

Fernando Alexandre riscou o fósforo. Num país que trata a inércia como prudência, isso já é notável. A questão que fica é se deixará arder até às traves — extinguindo funções, revogando leis, entregando o dinheiro à criança — ou se se ficará pelo chamuscar das cortinas, satisfeito por ter dezoito caixas onde antes havia sete. Para que serve um Ministério da Educação? A resposta honesta é: para muito menos do que faz. E é exatamente por ser essa a resposta que a pergunta é perigosa, e é exatamente por ser perigosa que quase ninguém a faz. A fénix não renasce de uma fogueira controlada. Renasce de ter ardido inteira.