Excerto de "A Última Janela: Um plano para Portugal", de Pedro Santa Clara (Publicações Dom Quixote, 2026). Capítulo 10, páginas 185 a 195. Nas livrarias a partir de 10 de novembro.
Imagine-se, em 1935, um industrial de Setúbal a querer ampliar a sua fábrica de conservas. Não precisava apenas de dinheiro, precisava de autorização, porque desde 1931 vigorava em Portugal o Condicionamento Industrial, uma das instituições mais sinceras que alguma vez tivemos: para abrir uma fábrica, ampliá-la ou mudar-lhe o equipamento, era preciso licença do Governo, e o processo de licenciamento podia dar voz aos interesses já instalados no setor.
O concorrente potencial entrava, portanto, num sistema onde quem já estava dentro tinha instrumentos para defender o perímetro — "perturbação do mercado", "sobreprodução", "concorrência ruinosa" eram a gramática da época. O condicionamento…
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Porque é que as reformas morrem sozinhas
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