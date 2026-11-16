Autarquia escreveu aos proprietários de 6.417 prédios devolutos, que vão pagar até dez vezes mais no IMI. Numa cidade com 12% em casas municipais, garante “rendas acessíveis” de 512 euros por T2.
A Câmara Municipal do Porto enviou cartas aos proprietários de 6.417 prédios que identificou como tendo “indícios de estarem devolutos”, que descreve como “uma comunicação pedagógica” para os “sensibilizar” para a reabilitação e colocação no mercado de habitação, assim como informar sobre os benefícios e os programas municipais a que podem aceder.
Em resposta ao ECO, a autarquia liderada por Pedro Duarte adianta que, no seguimento do envio dessa comunicação, que iniciou ainda no final de agosto, “o município tem em curso contactos exploratórios…
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Porto abre guerra aos devolutos. Pressão da Câmara angaria “200 a 300 imóveis” para arrendamento acessível
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