A Câmara Municipal do Porto enviou cartas aos proprietários de 6.417 prédios que identificou como tendo “indícios de estarem devolutos”, que descreve como “uma comunicação pedagógica” para os “sensibilizar” para a reabilitação e colocação no mercado de habitação, assim como informar sobre os benefícios e os programas municipais a que podem aceder.

Em resposta ao ECO, a autarquia liderada por Pedro Duarte adianta que, no seguimento do envio dessa comunicação, que iniciou ainda no final de agosto, “o município tem em curso contactos exploratórios…