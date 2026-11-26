Invicta capta mais de mil milhões de euros de investimento e quase 4.000 empregos com 46 novos projetos internacionais em 2025, acima das concorrentes Antuérpia, Valência, Glasgow, Cracóvia e Esmirna.
O Porto captou 46 projetos de investimento direto estrangeiro (IDE) de raiz no ano passado, avaliados em 1,08 mil milhões de euros e que tiveram associada a criação de um total de 3.917 postos de trabalho. A região nortenha conseguiu captar mais novos investidores do que cinco localizações concorrentes na Europa, de acordo com um relatório elaborado pelo Grupo Financial Times, a que o ECO teve acesso.
Antuérpia (Bélgica), Valência (Espanha), Glasgow (Escócia), Cracóvia (Polónia) e Esmirna (Turquia) foram as outras zonas identificadas para este estudo, com base no desempenho em rankings da fDi Intelligence e nas semelhanças ao…
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Porto bate rivais diretos na atração de investimento estrangeiro e capta mil milhões em 2025
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