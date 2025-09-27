BPF entregou em Bruxelas proposta para construir data center com 100 mil processadores de IA em Sines. Saiba como Portugal pretende financiar este investimento de quatro mil milhões de euros.

Quatro mil milhões de euros é o investimento inicial necessário para erguer uma Gigafábrica de inteligência artificial (IA) em Sines, isto se a candidatura portuguesa obtiver luz verde para acolher uma das gigafábricas de IA na Europa, parte da estratégia europeia para contrabalançar o peso que os EUA e a China estão a ganhar na IA. Convencida de que a corrida da IA não está perdida, a Comissão Europeia lançou um ambicioso plano para dotar a Europa de mais capacidade de computação, um dos ingredientes principais do treino e funcionamento dos mais avançados algoritmos. Parte desse pacote, passa pela criação de, pelo menos, cinco Gigafábricas de IA, cofinanciadas por fundos europeus e por consórcios privados. Entre

