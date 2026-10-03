Portugal e Brasil estreitaram as relações económicas nas últimas décadas, com o comércio de bens a multiplicar-se desde os anos 1990 e empresas portuguesas a criarem uma presença cada vez mais diversificada no mercado brasileiro. Ainda assim, o país que vai a votos este domingo continua a vender a terras lusas bastante mais do que compra, com o peso daquele mercado nas exportações portuguesas permanece relativamente limitado.

Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram como esta relação foi ganhando escala ao longo do tempo: em 1990, Portugal exportava 32,9 milhões de euros em bens para o Brasil…